Coronavirus: Romanii care vor sa-si anuleze vacantele isi pot recupera integral banii

Marti, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Eduardt Cozminschi, a avut o intalnire cu Emil-Razvan Pirjol, secretar de stat in Ministerul Economiei - Directia Turism, Nicolae Demetriade, presedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), si Paul Silviu Anghel, director general ANPC."Avand in vedere extinderea epidemiei de coronavirus, s-au discutat viitorii pasi care trebuie urmati pentru eventualele sesizari si reclamatii din partea consumatorilor. Se recomanda tuturor turistilor sa trateze cu calm aceasta situatie, sa respecte masurile de prevenire recomandate de autoritatile sanitare si sa-si continue planurile de calatorie in zonele in care companiile aeriene opereaza normal", arata un comunicat emis miercuri de minister.In toate cazurile in care exista contracte care reglementeaza raporturile dintre agentii de turism si calatori, acestea trebuiesc respectate si numai in cazul celor care urmau sa se deplaseze in zonele grav afectate din China, respectiv provincia Wuhan, dar si in alte orase precum Beijing, Shanghai si Shenzhen, cat si in nordul Italiei, sa se poarte discutii cu operatorii economici din turism pentru a gasi cele mai bune solutii pentru consumatori."Din punct de vedere legal, persoanele care si-au cumparat vacante si doresc sa le anuleze, in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare, au posibilitatea sa isi recupereze integral sumele platite catre operatorii de turism, insa nu pot beneficia de despagubiri suplimentare.Conform art. 13, alin. (3) din Ordonanta nr. 2/2018 privind comercializarea pachetelor de servicii de calatorie, 'prin exceptie de la alin. (1), calatorul are dreptul sa inceteze contractul privind pachetul de servicii de calatorie inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie'.