Criza de angajati in turism: Hoteluri pline pe litoral, insa jumatate din personal a plecat deja acasa

Intrucat criza mare de forta de munca se accentueaza de la o zi la alta, angajatorii de pe litoral au fost nevoiti sa angajeze, in acest an, tineri cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani. Tocmai din acest motiv 40% din personalul de la mare din 2018 a fost format din adolescenti, scrie profit.ro."Acesti tineri au inceput sa plece inca de la finalul lunii august pentru ca incepe scoala si vor sa mai prinda o saptamana de vacanta, deoarece sunt foarte obositi si nu sunt obisnuiti cu munca, cei mai multi dintre ei fiind la primul serviciu. Oricum, ei au venit si au luat aceste slujbe in joaca, au venit mai mult sa se distreze la mare decat sa munceasca. In concluzie, forta de munca este putina, nepregatita si nu vrea sa munceasca, iar generatiile tinere s-au nascut obosite si traiesc ca sa se odihneasca", a declarat Dragos Raducan, prim-vicepresedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).Acesta a afirmat ca numai din hotelul pe care il conduce au plecat in jur de 3-4 tineri, zilnic, in ultima saptamana.Oficialul mai afirma ca desi exista cerere de cazare si pana la jumatatea lunii septembrie, multe hoteluri nu mai fac rezervari pentru ca nu au cum sa asigure serviciile."E cea mai grava criza de forta de munca de dupa 1990. Si se adanceste, pentru ca generatiile noi sunt din ce in ce mai lenese. Romanii nu mai sunt harnici si fac treaba de mantuiala. Sunt invatati sa castige bani fara sa munceasca. Noi traim intr-o legenda cum ca romanii sunt muncitori. Da, asa este, dar afara, nu in tara", a mai spus Dragos Raducan pentru profit.ro.De altfel, si angajatii cu varsta peste 18 ani au renuntat la locul de munca sezonier, pentru ca nu sunt obisnuiti sa lucreze mai multe de 3 luni pe vara.Reprezentantul patronatului argumenteaza ca acestia "castiga mai multe stand acasa, au ajutor de somaj, se grupeaza mai multe familii intr-un apartament, iar pe celelalte le inchiriaza si impart banii".De asemenea, adauga Raducan, Romania s-ar putea sa nu gaseasca prea curand forta de munca dispusa sa lucreze sezonier, iar singura solutie este "importul" de personal. Totusi, legislatia romaneasca reprezinta un obstacol, intrucat este redactata in urma cu 10-15 ani si e "protectionista