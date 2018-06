Procesul de captare a imaginilor de tip Street View a inceput acum o luna, echipa WWF navigand bratele Sulina si Sfantu Gheorghe, iar imaginile vor fi disponibile online in toamna pe Google Maps, dupa ce vor fi procesate de specialistii Google, se arata intr-un comunicat remis, vineri, Ziare.com.In Delta Dunarii, sit UNESCO protejat la nivel international, se afla peste 5.000 de specii de animale si plante, peste 300 de specii de pasari, adica 85% dintre speciile de pasari din Romania, majoritatea strict protejate, cea mai mare colonie de pelicani si cea mai intinsa zona compacta de stufaris din Europa.De asemenea, Delta Dunarii mai este cunoscuta si pentru "dinozaurii" subacvatici, sturionii, cei mai mari pesti de apa dulce din lume.WWF trage si un semnal de alarma pentru protejarea zonei."Fiecare putem si sa protejam natura, prin gesturi simple. Inseamna sa alegem produse locale si de sezon, sa sustinem produsele sustenabile, dezvoltate de localnici. Cand calatorim, sa fim turisti responsabili care nu iau cu ei decat poze ca amintire si care nu deranjeaza speciile salbatice.Poate cel mai important, inseamna sa ne informam si sa actionam cand vedem ca legile care proejeaza natura, ca Directiva Cadru Apa si Directiva Habitate, sunt in pericol. Doar impreuna si prin gesturi repetate zi de zi putem proteja natura", se mentioneaza in comunicat.A.G. ...citeste mai departe despre " Delta Dunarii va fi in curand pe Google Maps " pe Ziare.com