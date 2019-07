Romanii sunt pe primul loc in topul europenilor care n-au bani sa plece in vacanta

In 2018, statele UE cu cel mai scazut procent de cetateni care nu si-au permis o saptamana de vacanta pe an au fost Luxemburg (10,9%, datele din 2017) si Suedia (9,7%), iar tarile cu cel mai ridicat procent au fost Romania (58,9%), Croatia (51,3%), Grecia si Cipru (ambele cu 51%).In ultimii cinci ani, cel mai semnificativ declin al procentului de cetateni care nu si-au permis o saptamana de vacanta pe an s-a inregistrat in Bulgaria (in scadere cu 35,8 puncte procentuale din 2013, la 30,5% in 2018) si Polonia (in scadere cu 26 puncte procentuale din 2013, la 34,6% in 2018).Grecia a fost singurul stat membru al UE in care procentul a crescut in ultimii cinci ani cu doua puncte procentuale, la 51% in 2018.