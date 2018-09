Hotelierii si tur-operatorii avertizeaza la unison: Sezonul 2019 va acutiza lipsa personalului in turism

Acestia atrag atentia asupra lipsei unor scoli dedicate formarii in ospitalitate si a faptului ca majoritatea companiilor investesc fondurile proprii in formarea angajatilor, mare parte din ei alegand sa emigreze dupa un sezon petrecut intr-o unitate de pe litoral sau din zona montana.Sezonul scurt de pe litoralul romanesc, de doar 2-3 luni, face ca forma cea mai des intalnita pentru angajarea personalului sa fie cu norma redusa sau angajat sezonier.De aceea majoritatea celor care ajung sa aiba experienta in turism sau ospitalitate emigreaza in final spre zone cu sezon mai lung (de exemplu: Cipru, Spania, lanturi hoteliere din strainatate, vase de croaziera etc).De asemenea, multi dintre angajatii sezonieri de pe litoral sunt studenti sau liceeni care incep scoala in luna septembrie, motiv pentru care hotelurile si restaurantele de pe litoral care isi doresc sa extinda perioada de sezon pana spre finalul lunii septembrie raman cu posturi descoperite inca de la finalul lunii august.Aproximativ 1.100 de hoteluri si pensiuni au primit certificate de acreditate in 2018Conform datelor disponibile pe website-ul Ministerului Turismului in primele 9 luni ale anului 2018 aproximativ 1.100 de hoteluri si pensiuni au primit certificate de acreditare insa proportia nu se pastreaza si in cazul scolilor de turism si ospitalitate.In cadrul evenimentelor Hospitality Management Academy ambasadorii proiectului au tras semnale de alarma asupra necesitatii existentei unor scoli de turism si ospitalitate in Romania, dar si asupra problemelor cu care se confrunta industria din punctul de vedere al fortei de munca."Fluctuatia angajatilor, lipsa unor scoli adecvate de educatie in ospitalitate, lipsa personalului in regiunile mai putin turistice si multe altele sunt problemele cu care industria turismului si a ospitalitatii se confrunta de cativa ani buni. Nici industria si nici autoritatile nu au reusit sa contureze o serie de masuri clare pentru a scoate hotelierii si turismul romanesc din acest impas" a declarat Florin Jianu, CNIPMMR, fost Ministru al Turismului."Forta de munca bine calificata si cu atitudine corespunzatoare este extrem de greu de gasit, cel putin in zona turismului. Au plecat foarte multi oameni si continua sa plece de indata ce au petrecut un sezon intr-o zona turistica. Suntem cu totii datori sa gandim si sa gasim o solutie eficienta pentru forta de munca in turism" a completat Dragos Anastasiu, ambasador Hospitality Management Academy.Pe fondul lipsei acute de personal calificat in industria turismului si a ospitalitatii din Romania si a esecului unor planuri de business din industrie, Asociatia "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT impreuna cu jucatori importanti din industrie implementeaza in perioada Mai 2018 -Mai 2019 proiectul Hospitality Management Academy, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020. Se pot inscrie in proiect agenti de turism si manageri din hoteluri din regiunile vizate Litoralul, Delta Dunarii, Valea Prahovei, dar si judete cu potential precum Alba Iulia, Valcea, Gorj, Mehedinti, Vrancea si altele.Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Programului Operational Capital Uman 2014-2020."Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" EUROPROJECT, office@europroject.org.ro, +40 249 410 994