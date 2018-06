Bukchon Hanok Village este cunoscut pentru casele sale coreene traditionale, asa-numitele "hanok", foarte bine conservate, care dateaza din perioada dinastiei Joseon (1392-1897).Decizia a fost luata de Guvernul Metropolitan din Seul ca urmare a plangerilor din partea localnicilor cu privire la incalcarea intimitatii, a zgomotului excesiv si a gunoaielor lasate in urma de turisti - in jur de 10.000 pe zi, relateaza Quartz.Potrivit unui studiu recent, ca urmare a valului de turisti, numarul locuitorilor din Bukchon Hanok Village a scazut cu 14% in ultimii cinci ani.Localnicii reclama faptul ca unii turistii patrund chiar si in locuinte private, fara permisiunea proprietarilor, iar absenta toaletelor publice genereaza tot felul de situatii neplacute.Bukchon este doar una dintre atractiile turistice ai caror locuitori s-au revoltat in ultima vreme in fata asaltului turistilor, alaturi de Queenstown din Noua Zeelanda si plaja Maya Bay din Thailanda - aceasta din urma a fost inchisa temporar de autoritati, care vor impune ulterior o limita de 2.000 de turisti, ca urmare a distrugerilor provocate de numarul urias de vizitatori in ecosistem.Si japonezii sunt nemultumiti de interesul tot mai mare pe care il remarca din partea strainilor care isi gasesc cazare prin intermediul site-ului Airbnb. In acest context, oficialii din Tokyo au luat recent masuri pentru inasprirea legislatiei privind inchirierile de case de vacanta pe termen scurt.Autoritatile din Seul au luat decizia de a asigura conservarea si restaurarea caselor "hanok" dupa ce multe dintre ele au fost distruse ca urmare a modernizarii rapide prin care a trecut Coreea de Sud pe parcursul ultimului secol.C.S. ...citeste mai departe despre " Inca o destinatie populara le declara razboi turistilor " pe Ziare.com