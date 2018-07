De asemenea, pe o distanta de 300 de metri de la zona in care turistii pot inota vor avea acces doar ambarcatiunile fara motor. Dupa acest perimetru balizat corespunzator vor putea fi folosite si mijloacele de agrement nautic cu motor.Astfel, incidentele precum cele care s-au inregistrat la malul marii, in urma carora mai multi turisti au fost raniti de ambarcatiuni care circulau cu o viteza prea mare, vor putea fi evitate, a informat Ministerul Turismului."O astfel de reglementare era absolut necesara, avand in vedere ca agrementul nautic este un fenomen care a luat amploare, mai ales pe litoral. De aceea, am considerat ca acest ordin trebuie dat cat mai repede. Nu mai putem permite ca, pe litoralul Marii Negre sau in oricare alt loc in care oamenii vin sa se relaxeze sau sa practice sporturi acvatice, sa mai fie incidente nefericite. Totodata, indemn turistii care isi petrec deja vacanta pe litoral sa respecte recomandarile salvamarilor", a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif.Imediat dupa publicarea acestui ordin in Monitorul Oficial, Directia de Control a Ministerului Turismului va desfasura actiuni de indrumare pe litoral pentru respectarea noilor prevederi.Dupa aceasta perioada, societatile comerciale care desfasoara activitati de agrement nautic care nu vor respecta aceste prevederi risca amenzi dar si retragerea autorizatiilor de functionare."Ministerul sustine desfasurarea activitatilor de agrement nautic, insa subliniaza faptul ca operatorii economici au obligatia de a nu crea niciun fel de disconfort turistilor aflati pe plaja, in apa sau in hotelurile si pensiunile din apropiere", precizeaza institutia. ...citeste mai departe despre " Ministerul Turismului interzice ambarcatiunile cu motor printre turistii care inoata " pe Ziare.com