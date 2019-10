Ministerul turismului se digitalizeaza cu bani europeni

In acelasi timp, proiectul permite si crearea registrelor electronice privind unitatile de cazare clasificate, agentiilor de turism, patrimoniului turistic, dar si cel al numarului de turisti cazati in unitatile de cazare din Romania."Este necesar ca la nivelul Ministerului Turismului sa existe o evidenta electronica a turistilor care ajung in unitatile de cazare de pe intreg teritoriul tarii noastre. Practic, fisa de cazare completata de fiecare persoana care ajunge intr-un hotel sau o pensiune va fi transformata intr-una electronica si va fi raportata Ministerului Turismului. Astfel, vom avea date concrete privind circulatia turistica din tara noastra. In schimb, colectarea de date nu va aduce atingere legislatiei privind protectia datelor personale. Ministerul va primi doar date legate de nationalitatea turistului, locatiile in care s-a cazat, varsta, respectiv durata sejurului din Romania, fara a fi colectate si date privind nume, prenume, cod numeric personal sau alte date personale", a declarat ministrul interimar al Turismului, Bogdan Trif, citat in comunicat.El a adaugat ca acest proiect acorda posibilitatea de a avea registre electronice complete si in ceea ce priveste unitatile de cazare clasificate, dar si a obiectivelor turistice din intreaga tara."Romania va putea, astfel, sa isi creioneze strategii concrete din punct de vedere turistic bazate pe informatii reale si colectate in timp util", a precizat Trif.De asemenea, acest proiect presupune consolidarea capacitatii Ministerului Turismului de a asigura calitatea si accesul la serviciile publice prin implementarea unui sistem informatic integrat pentru gestionarea online si in timp real a tuturor categoriilor de autorizatii emise.Proiectul este in valoare de 11,8 milioane de lei, finantat in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa, Componenta IP12/2018 - Sprijin pentru actiuni de consolidare a capacitatii autoritatilor si institutiilor publice centrale, Axa prioritara: Administratie publica si sistem judiciar eficiente, Operatiunea: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri in concordanta cu SCAP si are o perioada de derulare de 30 de luni.Contractul de finantare pentru implementarea proiectului are titlul "Eficientizarea activitatilor de autorizare si control a operatorilor economici prin implementarea unui sistem informatic integrat dedicat".