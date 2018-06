Ministrul Apelor vrea indepartarea grinzilor metalice care consolideaza faleza din Costinesti: Pericol pentru turisti

Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a facut, joi, un control pe litoral pentru a verifica modul in care agentii economici care au inchiriat sectoare de plaja respecta prevederile in ceea ce priveste curatenia si intretinerea acestoraActiunea de control a inceput la Costinesti, fiind insotit de directorul general al Administratiei Nationale "Apele Romane" (ANAR), Victor Sandu, si de directorul Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral (ABADL), Hristu Uzun. Ministrul a inspectat o parte din faleza care a fost supusa eroziunii, motiv pentru care a fost consolidata in trecut cu grinzi metalice si blocuri de beton."De-a lungul timpului, din cauza valurilor marii inregistrate pe timp de furtuna, unele grinzi metalice s-au inclinat din amplasament si, in prezent, constituie un potential pericol pentru turistii care s-ar aseza in acea zona a plajei. Ministrul i-a cerut directorului ABADL sa indeparteze imediat grinzile metalice desprinse, ca masura temporara, pana cand faleza va fi consolidata, in urma finalizarii proiectului POIM 'Reducerea eroziunii costiere', aflat in derulare", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apelor si Padurilor.Ministrul Ioan Denes s-a deplasat apoi la Vama Veche unde a constatat ca, in general, agentii economici respecta prevederile legale in ceea ce priveste amplasarea umbrelelor si a sezlongurilor pe 70% din suprafata inchiriata, lasand restul, respectiv 30%, spatiu liber pentru turistii care doresc sa stea la plaja pe cearceaf, direct pe nisip.Totodata, operatorii au lasat libera si o suprafata de cel putin cinci metri distanta intre linia apei si primul rand de sezlonguri.Ministrul a cerut amplasarea mai multor pubele si evacuarea, in mod constant, a resturilor menajere care vor fi colectate in acestea, dar si afanarea saptamanala a nisipului aflat in portiunea de plaja libera intre linia tarmului si sezlonguri.Dupa ce a inspectat intreaga zona de coasta, pentru a observa efectele eroziunii asupra tarmului, precum si modul in care s-au comportat lucrarile realizate pana in prezent pentru combaterea acestu ...citeste mai departe despre " Ministrul Apelor vrea indepartarea grinzilor metalice care consolideaza faleza din Costinesti: Pericol pentru turisti " pe Ziare.com