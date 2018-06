O idee de milioane. Asa poti calatori in toata lumea, fara sa platesti vreodata cazarea

Intr-un an si jumatate, cei doi au fost in 39 de tari - din Sidney pana la Cairo, Seul, Bruxelles sau Munchen.Harris, american, l-a intalnit pe partenerul sau in Argentina. In scurta vreme, amandoi au vrut sa plece in New York. Problema era insa cazarea. Sub nicio forma nu-si permiteau sa stea la hotel. Au aflat insa ca exista oameni care se ofera sa stea in apartamentele strainilor, cat acestia nu sunt acasa, pentru a le uda florile si a avea grija de animalele de companie. Si-au facut si ei profilurile si au aplicat. In scurt timp au fost selectati, in urma unui interviu pe Skype.Si din aproape in aproape, au ajuns sa vada toata lumea. Calatoresc full-time, pentru ca jobul le permite sa lucreze de oriunde. Au nevoie doar de laptop si o conexiune la Internet, arata Business Insider. Au venituri atat din joburile lor, cat si din faptul ca uneori mai fac pe translatorii.Bugetul pentru calatorii, macare si vizitarea unor atractii turistice este de 2.000 de dolari pe luna. Iar cei doi spun ca reusesc chiar sa puna si bani deoparte.Sigur, trebuie sa fie mereu cu un pas inaintea tuturor, pentru ca in locuri ca New York, de exemplu, sunt foarte multi cei care se ofera sa aiba grija de o casa. Sunt 50 de aplicanti intr-o zi sau doua, asa ca trebuie sa fie siguri ca vin cu ceva in plus. Iar acest ceva inseamna ca respecta "la virgula" solicitarile stapanului casei, chiar daca asta inseamna sa se trezeasca la 6 dimineata pentru a hrani cainele.In plus, ii trimit acestuia poze cu animalele de companie, au grija ca locuinta sa fie perfect curata, atunci cand pleaca, si ii lasa un buchet de flori intr-o vaza sau un cadou simbolic.Uneori isi planifica itinerariul pas cu pas, insa alteori acesta se modifica din mers, in functie de ofertele gasite. Nu e simplu sa nu stii unde te vei afla peste o luna, dar asa viata ii surprinde mereu placut. Iar contul de Instagram al lui Harris arata din plin asta.Vezi si Locuri de pe Terra de vazut intr-o viata de om (Galerie foto) ...citeste mai departe despre " O idee de milioane. Asa poti calatori in toata lumea, fara sa platesti vreodata cazarea " pe Ziare.com