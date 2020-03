Conform unui sondaj realizat de LuggageHero, platforma de stocat bagaje in 40 de orase mari din Europa si America de Nord, 44% dintre respondenti au declarat ca nu isi vor schimba traseul pentru calatoriile care vor avea loc incepand cu luna mai. Procentajul la nivel mondial este, de asemenea, apropiat: 50%.In ceea ce priveste calatoriile care vor incepe dupa aceste doua luni incerte, europenii raman optimisti si isi pastreaza planurile: 56% au spus ca inca vor sa viziteze destinatiile alese, cand lucrurile vor reveni la normal.Doar o mica parte dintre respondenti (8%) si-a anulat deja rezervarile pentru vacante programate in perioada mai - septembrie 2020.Potrivit raspunsurilor, 44% nici macar nu iau in considerare modificarea traseului din destinatia de vacanta si inca vor sa viziteze locurile pe care si-au propus sa le vada, dar unii dintre ei (32%) vor incerca sa evite transportul public sau orasele mari, pentru a se simti mai in siguranta.O alta parte a participantilor la studiu (17%) planuieste sa ramana mai aproape de casa si sa calatoreasca in interiorul tarii in care locuiesc."In ceea ce priveste bugetul de vacanta, europenii sunt nevoiti sa se adapteze la situatia actuala si isi reanalizeaza cheltuielile, confirmand impactul economic preconizat. Doar 46% dintre ei au spus ca vor avea aceleasi sume disponibile pentru vacantele din acest an, iar aproximativ un sfert dintre participanti au declarat ca vor reduce cheltuielile cu vacantele cu cel putin 40%", se arata in comunicatul companiei daneze LuggageHero. (O.D.) ...citeste mai departe despre " Oamenii raman optimisti: Foarte putini isi anuleaza vacantele, chiar daca cred ca or sa aiba mai putini bani de buzunar " pe Ziare.com