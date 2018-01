Odata cele mai populare destinatii turistice, acum pe lista de evitat - unde nu trebuie sa mergi in 2018

CNN a trecut in revista cateva destinatii pe care in 2018 ar trebui sa le evite turistii.Insula Skye din Scotia se afla pe lista. In 2017, infrastructura de aici a avut de suferit din cauza presiunii autocarelor turistilor si localnicii au cedat, sustinand ca nu mai suporta zgomotul, supraaglomerarea, dar mai ales pe cei care urinau in public. Acum, politistii recomanda oamenilor sa evite zona, daca nu au rezervari deja facute. O alta varianta ar fi sa o vizitati in afara sezonului.Barcelona a fost vizitata in 2016 de 34 de milioane de turisti, o crestere cu 25% fata de 2012. Drept urmare, localnicii s-au infuriat si au inceput sa transmita turistilor sa le evite orasul si unii chiar i-au agresat pe cei care au venit in vizita, atacandu-i cu oua. Asa ca, ar fi o idee buna sa evitati orasul in 2018.Dupa ce UNESCO a amenintat ca ii va retrage statutul de patrimoniul mondial din cauza supraaglomerarii, autoritatile din Dubrovnik au decis sa ia masuri drastice pentru a reduce numarul turistilor si chiar au decis sa reduca numarul navelor de croaziera care intra in port.Si venetienii au organizat un protest in 2017 pentru a-si striga nemultumirea fata de numarul mare de turisti. In jur de 30 de milioane de turisti merg in Venetia in fiecare an.Exista putine locuri in locuri in lume de unde apusul se poate vedea la fel de frumos ca in Santorini, dar tocmai acest lucru l-a facut sa fie mult prea vizitat. Si aici autoritatile locale au incercat sa limiteze numarul turistilor. In plus, din cauza boom-ului turistic si numarul populatiei creste alarmant, ceea ce poate face ca Santorini sa isi piarda farmecul.Aproximativ opt milioane de turisti viziteaza anual Taj Mahal, ceea ce creeaza un haos, ceea ce face ca si aici sa se doreasca limitarea numarului celor care vin sa admire minunatiile.Si partea nepaleza a Everestului incepe sa fie un lux pentru turisti, dupa ce a inceput sa fie interzis accesul pentru diverse categorii de oameni. Oficialii spun ca s-au luat aceste masuri, de interzicere a accesului persoanelor oarbe, cu membrele amputate sau celor care nu sunt insotiti de un grup, pentru a se evita accidentele.In 2016, 5.000 de oameni au vizitat Machu Picchu, dublu fata de numarul recomandat de UNESCO. Drept ...citeste mai departe despre " Odata cele mai populare destinatii turistice, acum pe lista de evitat - unde nu trebuie sa mergi in 2018 " pe Ziare.com