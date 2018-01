Partia de schi din Bistrita, care costa 25 milioane de lei, a fost inchisa la 3 zile dupa inaugurare

Partia a fost inaugurata in urma cu 3 zile.Vremea calda din ultimele doua zile si precipitatiile abundente au obligat primaria Bistrita sa opreasca telescaunul si sa restrictioneze accesul schiorilor pe partia Cocos, deschisa vineri publicului."Partia de schi s-a deschis vineri, a functionat pe parcursul weekend-ului. Din pacate, ploua de aproape 24 de ore, vremea este mult prea calda, stratul de zapada din partea superioara a partiei face ca schiatul sa nu mai fie asa cum trebuie, in mod corespunzator. O tinem deocamdata in asteptare, pana cand vremea se va raci si pana cand vor reusi sa producem din nou zapada artificiala.Ca numar de persoane pe care noi le-am avut in aceste trei zile, sunt peste 700 de cartele pe care noi le-am vandut, ceea ce inseamna o prezenta semnificativa din punctul nostru de vedere", a declarat purtatorul de cuvant al Primariei municipiului Bistrita, Mihai Rusti.Vestea inchiderii vine dupa ce cu cateva zile inainte de inaugurarea oficiala, mai multi turisti au fost goniti de pe partie de catre politistii locali, care nu le-au dat voie sa schieze, desi vremea permitea acestu lucru.Primarul din Bistrita nu i-a lasat pe schiori pe partie, pana nu a taiat el panglica, lucru ce s-a intamplat in urma cu trei zile.Partia de schi din Bistrita a fost amenjata la o altitudine de 676 de metri, are 1.300 de metri si o diferenta de nivel de 257 de metri, investitia ajungand la 25 de milioane de lei.Este dotata cu telescaun cu patru locuri, cu instalatie de nocturna si cu instalatie de produs zapada artificiala, pentru amenajarea acesteia Primaria Bistrita accesand un credit pentru o perioada de zece ani.Partia a fost finalizata in 2016 insa senzonul de iarna 2016-2017 a fost ratat pentru ca municipalitatea nu a gasit o firma care sa se ocupe de ea, respectiv sa foloseasca telescaunul, sa incaseze taxele si sa execute lucrarile zilnice necesare mentinerii in functiune a partiei.Pentru o zi de schi, pretul unui abonament la telescaun este de 30 de lei pentru adulti, 20 de lei pentru tinerii intre 15 si 18 ani si persoanele peste 65 de ani si de 10 lei pentru copii.Citeste si Atentie, turisti! Instructori falsi de schi, la tot pasul pe partiile din Romania ...citeste mai departe despre " Partia de schi din Bistrita, care costa 25 milioane de lei, a fost inchisa la 3 zile dupa inaugurare " pe Ziare.com