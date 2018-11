Peste 24.000 de deseuri, gasite pe litoralul romanesc. Care este cea mai murdara plaja

ONG Mare Nostrum a transmis, printr-un comunicat, ca a monitorizat in luna octombrie aproape 2 la suta din totalul portiunilor de plaja de pe litoralul romanesc."In urma sesiunilor de monitorizare au fost identificate 24.101 deseuri din material polimeric artificial, cauciuc, materal textile, hartie, carton, lemn prelucrat, sticla, ceramica, metal. Numarul acestora a fost de doua ori mai mare decat numarul deseurilor inregistrate in luna aprilie 2018", se arata in comunicat.Conform sursei citate, cel mai frecvent intalnit tip de deseu in urma acestor monitorizari a fost mucul de tigara, fiind identificate 13.946 de bucati, de aproximativ patru ori mai multe fata de sesiunea precedenta, din aprilie 2018. De altfel, elementele din material polimeric artificial (diverse varietati de plastic) au predominat si in aceasta sesiune.Potrivit datelor inregistrate de ONG Mare Nostrum, cel mai murdar sector de plaja este cel din Constanta, unde au fost gasite 5.961 de deseuri, la fel ca in luna aprilie. Pe aceasta portiune, predominante au fost mucurile de tigara, care au reprezentat 78% din totalul deseurilor inregistrate. Acest sector este urmat de unele similare din Saturn si Navodari.Cel mai curat sector de plaja a fost cel din Costinesti, unde au fost identificate putin peste 100 de deseuri, reprezentantii Mare Nostru precizand ca au fost gasite putine deseuri aici deoarece plaja din Costinesti este aproape inghitita de ape.Pe locurile doi si trei la aceasta categorie sunt portiunile de plaja din Corbu si Mamaia Nord, unde abundenta deseurilor nu depaseste 0,5 deseuri/metru patrat.Deseurile eliminate in aceasta sesiune au insumat 63 de kilograme, la care se adauga alte aproximativ 50 de kilograme de deseuri rezultate in urma constructiilor si doua kilograme de mucuri de tigara. Cele mai multe deseuri au fost cele din material polimeric artificial (peste 21 de kilograme), fiind urmate de lemn (18 kilograme) si sticla (11 kilograme).In perioada 2014 - 2018, ONG Mare Nostrum a identificat si eliminat peste 100.000 de deseuri de pe plaje. ...citeste mai departe despre " Peste 24.000 de deseuri, gasite pe litoralul romanesc. Care este cea mai murdara plaja " pe Ziare.com