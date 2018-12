Petrecerile de Revelion din Bucuresti atrag tot mai multi turisti straini. Gradul de ocupare a hotelurilor, peste 80 %

Faptul ca la restaurantele din Bucuresti petrecerea de Revelion dureaza pana dimineata, in timp ce in localurile din majoritatea capitalelor europene se da stingerea imediat ce se trece in noul an, ii determina pe tot mai multi turisti straini sa-si petreaca noaptea dintre ani in capitala tarii noastre, potrivit unei analize a Ibis Continental Hotels.Majoritatea turistilor straini care ajung in Bucuresti de Revelion au pana in 45 de ani, stau in oras doua nopti si provin in special din tarile vecine - Bulgaria, Serbia si Polonia, dar si din Marea Britanie, Italia, Germania si Franta."Cererea pentru Bucuresti ca oras pentru petrecerea Revelionului a inceput sa creasca in ultimii 4-5 ani, la inceput mai timid, iar acum, tot mai serios. Cresterea numarului de curse low-cost a influentat fluxul de turisti straini catre Bucuresti, dar cel mai mult conteaza ca, usor-usor, se imbunatateste imaginea orasului in ultima perioada, in primul rand datorita unor initiative private de promovare a orasului, cum ar fi Experience Bucharest, care e deja la a patra editie, context in care hotelierii sustin venirea a 100 de influenceri straini din online in Capitala, pentru a scrie despre oras", spune Calin Ile.Principala motivatie pentru care vin strainii in Bucuresti de Revelion este sa petreaca. Modul in care are loc trecerea dintre ani in Romania reprezinta ceva aparte, diferit fata de ceea ce se intampla in alte tari."La noi distractia se intinde pana in zori, este o atmosfera festiva si toate cluburile, barurile, restaurantele si hotelurile pun in joc cele mai puternice resurse pentru a convinge clientii.Organizatorii intra, parca, intr-un fel de competitie, o demonstratie de forta, creativitate, entuziasm, practic, o incununare a intregii activitati din anul respectiv", precizeaza Calin Ile, directorul general al Ibis Continental Hotels.In afara petrecerilor organizate in toate marile cluburi din Bucuresti, numarul evenimentelor organizate in oras in perioada sarbatorilor a crescut in ultimii ani."Modul in care s-a facut decorarea de Craciun a orasului, iluminatul cu ocazia sarbatorilor, ii impresioneaza pe multi din ...citeste mai departe despre " Petrecerile de Revelion din Bucuresti atrag tot mai multi turisti straini. Gradul de ocupare a hotelurilor, peste 80 % " pe Ziare.com