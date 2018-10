Pleci in vacanta in Santorini? Ar fi bine sa te cantaresti mai intai. Au fost impuse restrictii pentru turisti

Dupa ce activistii de mediu s-au plans ca animalele sufera si risca sa aiba probleme cu coloana, autoritatile au decis ca turistii cu o greutate mai mare de 100 de kilograme sau mai mare decat o cincime din greutatea magarilor nu mai pot urca pe spinarea animalelor, arata CNN.Decizia a fost luata dupa nenumarate plangeri facute in timpul verii si dupa ce presa a scris despre tratamentele rele de care au parte animalele. Fotografii cu turisti supraponderali sau chiar obezi, pe spinarea magarilor, au facut inconjurul publicatiilor si Internetului, sensibilizand oamenii.A fost lansata si o petitie care cerea ca transportul pe magari, pe insula cu tot mai multi turisti, sa fie interzis, petitie care a adunat 100.000 de semnaturi.Pe langa faptul ca nu vor mai avea voie sa care in spinare turisti supraponderali sau obezi, animalele vor trebui sa faca "exercitii" cel putin jumatate de ora pe zi si sa aiba mereu apa la dispozitie.