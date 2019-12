Cresterea inregistrata in Romania este de aproape patru ori mai mare decat media din Uniunea Europeana, unde in sezonul de iarna 2018-2019 au fost inregistrate 18,9 milioane innoptari, cu 2,6% mai multe decat in sezonul de iarna 2017-2018.In doar doua state membre UE numarul innoptarilor a scazut in sezonul de iarna 2018-2019 comparativ cu sezonul de iarna 2017-2018: Grecia (minus 8,3%) si Malta (minus 3,5%).Cele mai populare destinatii din UE pentru turistii care au calatorit in afara tarii de rezidenta in sezonul de iarna 2018-2019 au fost:Spania (care a fost responsabila pentru 20% din totalul innoptarilor petrecute de non-rezidentii din UE in hoteluri si facilitati de cazare),Italia si Marea Britanie (fiecare cu 12%),Austria (10%),Germania si Franta (fiecare cu 9%).In aceste sase state turismul in sezonul de iarna a fost responsabil pentru aproape trei sferturi (72%) din toate noptile petrecute de non-rezidenti in hotelurile din UE. ...citeste mai departe despre " Romania are cea mai mare crestere a turismului in perioada de iarna din UE " pe Ziare.com