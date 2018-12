Reprezentantii companiei OceanGate au reusit sa ajunga, cu ajutorul unui submarin, numit Titan, la adancimea la care se afla epava, aproape 4.000 de metri, potrivit cbs.com.Echipa a petrecut sase luni pentru a perfectiona sistemul de transport, in largul coastelor Bahamas. Stockton Rush, CEO si cofondator al OceanGate, a reusit sa faca scufundarea completa in aproximativ sapte ore.Titan, care poate gazdui maximum trei pasageri si doi membri ai echipajului, va fi folosit in expeditiile Titanic Survey programate de companie in 2019. Compania planuieste sa organizeze sase tururi ale epavei anul viitor.Pretul unei astfel de expeditii va fi de 105.129 de dolari de persoana, fiind echivalentul unui bilet la clasa I pentru cursa inaugurala a Titanicului, luand in considerare evolutia preturilor, potrivit The Lewiston Tribute.Transatlanticul Titanic s-a scufundat in noaptea de 14 spre 15 aprilie 1912, dupa ce s-a ciocnit de un aisberg in nordul Oceanului Atlantic, in timpul calatoriei sale inaugurale, de la Southampton (Marea Britanie) la New York (Statele Unite) . Proprietate a companiei White Star Line, Titanicul era cel mai mare pachebot din epoca sa. Construit in santierele navale din Belfast, Titanicul s-a scufundat in decurs de trei ore, facand circa 1.500 de victime, dintre cei aproximativ 2.200 de pasageri. Epava sa se afla pe fundul oceanului, la o adancime de 3.800 de metri.Epava a fost descoperita in 1985.Vezi si Noua ipoteza despre scufundarea Titanicului: Catastrofa a fost provocata de foc, gheata si o neglijenta criminala (Video) ...citeste mai departe despre " Turistii vor putea sa viziteze epava Titanicului in 2019. Cat va costa de persoana " pe Ziare.com