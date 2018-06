UE schimba regulile pentru turism: Calatorii vor avea mai multe drepturi si vor fi protejati in caz de faliment

Normele nu vor reglementa numai pachetele de vacanta traditionale, ci vor proteja si consumatorii care rezerva alte forme de servicii de calatorie combinate, inclusiv pachete personalizate, in cazul carora calatorul alege diferite elemente de la un singur punct de vanzare online sau offline.Noile norme vor introduce, de asemenea, protectia serviciilor de calatorie asociate.In aceasta formula, calatorul cumpara servicii de calatorie de la un punct de vanzare, insa prin procese de rezervare separate, sau, dupa ce a rezervat un serviciu de calatorie pe un site web, este invitat sa rezerve alt serviciu pe un alt site web.Vera Jourova, comisarul pentru justitie, consumatori si egalitate de gen, a declarat:"Este usor sa rezervi o vacanta pe internet, insa daca ceva nu merge bine, vrei sa fii sigur ca esti pe deplin protejat. Noile norme privind pachetele de servicii pentru calatorii sunt acum adaptate la era digitala si la noile moduri de rezervare a vacantelor. Calatorii vor beneficia totodata de noi drepturi si vor fi bine protejati in cazul in care operatorul da faliment. Gratie noilor norme, intreprinderile turistice vor putea sa isi ofere serviciile la nivel transfrontalier".Noile norme vor aduce beneficii mai mari consumatorilor, apreciaza Comisia Europeana.intreprinderile turistice trebuie sa ii informeze pe calatori daca le ofera un pachet sau servicii de calatorie asociate, precum si cu privire la drepturile lor esentiale prin intermediul unor fise de informatii standardizate.Acestea trebuie sa furnizeze informatii clare privind elementele si caracteristicile pachetului, privind pretul acestuia si orice alte costuri suplimentare.De asemenea,companiile care vand pachete de vacanta trebuie sa isi asigure protectia in caz de insolventa. Aceasta garantie acopera rambursarea si repatrierea in caz de faliment al organizatorului. Garantia se aplica si serviciilor de calatorie asociate.Sunt si: organizatorul pachetului este responsabil daca apar probleme, indiferent de entitatea care presteaza serviciile de calatorie.Turistii vor beneficia de: conform noilor norme, calatorii pot anula un pachet de vacanta din orice motiv, prin plata unui comision rezonabil.Acestia isi pot anula vacanta gratuit in cazul in care destinatia lor devine periculoasa, de exemplu din cauza unui razboi ori a unor dezastre naturale sau in cazul in care pretul pachetului este majorat cu peste 8% din pretul initial.De asemenea, turistii pot beneficia de. In cazul in care calatorii nu se pot intoarce din vacanta care a fost achizitionata ca pachet de servicii, de exemplu in cazul dezastrelor naturale, acestia beneficiaza de cazare pana la trei nopti daca nu se pot intoarce din vacanta la timp. Noptile suplimentare sunt acoperite in conformitate cu reglementarile privind drepturile pasagerilor.In plus,calatorilor aflati in dificultate, in special prin furnizarea de informatii privind serviciile de sanatate si asistenta consulara.Comisia Europeana estimeaza ca noile norme vor aduce beneficii si intreprinderilor deoarece vor fi mai clare si vor facilita activitatile transfrontaliere.privind cerintele de informare, raspunderea si alte obligatii pe intreg teritoriul UE. Acum sunt recunoscute si sistemele nationale de insolventa din intreaga UE. Aceste masuri vor permite intreprinderilor sa functioneze in intreaga UE in aceleasi conditii ca in tara lor de origine.Cerintele modernizate de informare nu se mai bazeaza exclusiv pe brosurile turistice:, previzioneaza CE. In plus, va fi redusa reglementarea: calatoriile de afaceri organizate in temeiul unui acord-cadru, de exemplu cu o agentie de voiaj specializata, nu vor mai fi acoperite de directiva.