Un nou port destinat navelor de croaziera va fi inaugurat la Istanbul

Husnu Akhan a precizat ca Galataport, un joint venture intre Dogus Group si Bilgili Holding, va gazdui prima sa nava de croaziera in data de 5 aprilie 2020 la cheiul sau amplasat pe malul european al stramtorii Bosfor. Akhan a estimat ca proiectul Galataport va aduce in Istanbul aproximativ 1,5 milioane de turisti de pe navele de croaziera si va crea 5.000 de locuri de munca.Sectorul turismului din Turcia a avut de suferit incepand din anul 2016 dupa o serie de atacuri cu bomba, o tentativa esuata de lovitura de stat si o criza intre Moscova si Ankara provocata de doborarea unui avion de vanatoare rusesc la granita cu Siria. In ultima vreme insa turismul, o sursa importanta de valuta pentru economia Turciei, a inceput sa isi revina pe fondul imbunatatirii relatiilor diplomatice, chiar daca hotelurile si agentiile de turism au fost fortate sa coboare preturile pentru a-i atrage pe vizitatori.Conform celor mai recente date ale Ministerului Turismului, in prima jumatate a acestui an sosirile de turisti straini in Istanbul au crescut cu 13% comparativ cu aceiasi perioada a anului trecut.