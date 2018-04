Asta pentru ca Aurora Station, un proiect care va fi gata in 2020, e un hotel plutitor de lux, in fapt o statie spatiala modulara aflata la circa 300 de kilometri deasupra Pamantului, loc de unde planeta noastra se vede in toata splendoarea sa.Aurora Station, care va putea gazdui in schimbul sumei de 9,5 milioane de dolari de persoana sase musafiri, va fi in continua miscare, asa ca peisajul se va schimba constant, arata CNN. Hotelul va orbita Pamantul la fiecare 90 de minute.Sigur, nu e un buget de vacanta obisnuit, insa e un inceput. Peste ani, aceasta suma va scadea, o astfel de vacanta de 12 zile urmand sa fie din ce in ce mai accesibila.Serviciul, anuntat joi, la un summit din San Jose, California, va fi oferit de o companie americana cu sediul in California, Orion Span. Alaturi de cei 6 musafiri de la bordul statiei spatiale se vor afla si doi membri ai echipajului.Activitatile de la bord vor fi, pe langa exclamatiile de surpriza la vederea peisajului, participarea la experimente, cum ar fi cresterea de plante pe orbita - pe care apoi clientii le pot lua drept suveniruri. Apoi, clientii pot avea convorbiri live cu cei de acasa, mai putin norocosi, gratie Internetului wireless de mare viteza, iar la intoarcerea pe Terra vor avea parte de o primire demna de adevarati eroi.Marea atractie insa ramane sa plutesti la gravitatie zero prin hotel si sa privesti aurora boreala de la geamurile statiei spatiale.Deja se accepta avansuri de 80.000 de dolari pentru un astfel de sejur. Daca din cine stie ce motiv cei care depun banii nu vor mai putea merge, banii vor fi inapoiati.Citeste si Primul hotel plutitor de 5 stele din lume, in forma unui fulg de zapada ...citeste mai departe despre " Vacanta in care poti merge si vedea 16 rasarituri intr-o zi. Costa, dar merita! " pe Ziare.com