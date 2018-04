La capetele celor doua poduri prin care se face accesul in oras, au aparut zilele trecute niste porti.Autoritatile locale au anuntat ca oamenii legii vor veghea in permanenta in aceste zone, iar in cazul in care orasul se va supraaglomera, vor inchide portile si nu vor mai lasa turisti sa intre, relateaza Washington Post.In prima parte a zilei sambata, 28 aprilie, politistii de la porti anuntau ca fluxul de turisti se incadreaza in limite normale si nu e nevoie de restrictii.Autoritatile raman, insa, in alerta, in conditiile in care de multe ori - in sezonul turistic - turistii din oras sunt mai numerosi decat locuitorii, iar stradutele inguste cu aer medieval se aglomereaza pana la refuz.De regula, Venetia inregistreaza probleme cand e inundata de miile de turisti debarcati de pe vase de croaziera.Citeste siLocalnicii din Venetia fierb de nervi din cauza turistilor care fac galagie si gunoiVenetia interzice shaormeriile si pizza la felie, iar turistii sunt rugati sa nu mai manance pe stradaFotografia zilei: Mainile uriase care sprijina Venetia sa nu intre la apaG.K.... citeste mai departe despre " Venetia impune restrictii pentru turisti: Daca se aglomereaza prea mult, accesul in oras va fi interzis " pe Ziare.com