Zborul cu o companie low cost: Avantaje vs Dezavantaje

Avantajele unui zbor low-cost

Prin intermediul zborurilor low-cost, poti beneficia de multe oferte promotionale, in special in perioada sarbatorilor din an, atunci cand iti doresti sa te bucuri de un concediu relaxant.

Probabil cel mai important avantaj al curselor low-cost tine de preturile mai mici ale biletelor de avion, in comparatie cu o cursa de linie.

Zborul cu o companie low-cost te va ajuta sa zbori mai ieftin pentru un singur zbor, doar dus. Spre deosebire de companiile aeriene low-cost, cele de linie vand, de cele mai multe ori, bilete dus-intors, in timp ce biletul de dus poate costa chiar mai mult decat un bilet intreg.

Cu ajutorul zborurilor low-cost, te poti bucura de curse fara escala, indeosebi in orasele in care companiile nationale nu ajung, precum Torino sau Malaga.

In aeroporturile mici te poti deplasa mult mai usor, cele secundare fiind ideale pentru a-ti inchiria o masina care sa te duca rapid in locul dorit.

Totodata, ai avantajul de a combina doua zboruri low-cost de la companii aeriene diferite, in cazul in care nu reusesti sa gasesti destinatia preferata. Astfel, vei plati mai putin decat in cazul unei companii de linie, unde ai avea nevoie de o cursa directa.

Dezavantajele unui zbor low-cost

Primul dezavantaj al zborurilor low cost este ca trebuie sa platesti separat pentru bagajul de cala, in timp ce, la unele companii, va trebui sa scoti bani din buzunar si pentru un bagaj de mana de dimensiuni mai mari. Acelasi lucru se regaseste si in cazul kilogramelor suplimentare ale bagajului, care vor fi taxate in functie de politica fiecarei companii aeriene.

Din nou, va trebui sa platesti pentru orice serviciu in plus, pe toata durata zborului: scaune preferentiale, alimente sau bauturi.

Cursele low-cost ajung pe aeroporturi secundare, aflate la o distanta mai mare fata de oras, in comparatie cu zborurile directe. In aeroporturile secundare vei gasi si mai putine magazine de tip duty-free decat in cazul aeroporturilor principale.

Nu vei gasi zboruri in fiecare zi, deoarece companiile aeriene low-cost au un program limitat, cursele fiind de 2-3 ori pe saptamana.

Nu trebuie sa uiti de check-in online, deoarece daca nu il faci din timp, vei plati suplimentar in aeroport pentru acest serviciu.

Cum sa gasesti mereu cele mai bune bilete low-cost?

