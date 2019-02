A inceput Targul de Turism: Agentiile promit vacante mai ieftine cu pana la 54%

La editia de primavara a TTR participa peste 330 de companii din 15 tari - Bulgaria, Chile, Congo, Croatia, Grecia, Ungaria, Israel, Macedonia, Moldova, Palestina, Portugalia, Romania, Rusia, Spania si Turcia."Editia de primavara a Targului de Turism este cel mai important eveniment din domeniu atat pentru cei care lucreaza in turism, cat si pentru romanii care isi fac din timp planurile pentru vacanta de vara si vor sa profite de reducerile speciale oferite pe durata targului. Vorbim despre vacantele de vara tocmai pentru ca acum este cel mai bun moment pentru a achizitiona sejurul intr-o destinatie de litoral, in tara sau in strainatate. Pe langa reducerile Early Booking, de pana la 50%, ii asteptam pe turisti cu oferte speciale si discount-uri suplimentare in destinatii precum Grecia, Antalya, Egipt, Tunisia, Bulgaria si litoralul romanesc. Am pregatit oferte speciale pentru turistii seniori, mari amatori de circuite culturale in Europa si Romania, dar si peste Atlantic", a precizat pentru AGERPRES Raluca Hatmanu, director de marketing si comunicare Christian Tour.Agentia de turism Christian Tour lanseaza cu ocazia TTR conceptul Dreptul la vacanta."Este o campanie de constientizare privind importanta vacantei in vietile noastre. Pentru ca vacanta este mai mult decat acel <> prevazut in Codul Muncii. Este un timp pe care ni-l acordam noua insine si celor dragi", spune Raluca Hatmanu.Aceasta apreciaza ca anul acesta va exista "o crestere exponentiala" a solicitarilor de vacante in Turcia. Amatorii de vacante all inclusive vor putea opta pentru Egipt ori Tunisia, destinatii in care resorturile ofera astfel de servicii si in care tarifele medii sunt mai mici in comparatie cu cele din Antalya. De asemenea, pentru familiile cu copii, anul acesta revin in oferta Christian Tour hotelurile in care exista Suri Cluburi pentru copii, in care animatori profesionisti, vorbitori de limba romana, ii vor supraveghea si distra pe cei mici.O prezenta inedita la TTR este agentia Kalinka-Travel pentru care incomingul in Rusia este doar jumatate din activitate, promovand, in egala masura, Romania ca destinatie de vacanta, indiferent de anotimp."Lucram in acelasi timp si cu turisti rusi si ocupam acelasi loc preferential in ceea ce priveste oferirea de servicii turistice in limba rusa in Romania. Oferta noastra cea mai populara consta din circuite turistice in Transilvania, iar pe timp de vara promovam Litoralul si Delta Dunarii. In acest an, pentru TTR am pregatit oferte speciale, circuite in destinatii deosebite precum, regiunea Karelia si Murmansk, circuitul Transsiberian, si circuite ce includ manastiri din patrimoniul UNESCO. Pentru delegatii de afaceri, avem un portofoliu special, ne specializam in organizare de expozitii si conferinte", a spus, pentru AGERPRES, Andrei Vilcovan, director executiv Kalinka-Travel.Conform acestuia, colaborarea cu un turoperator aerian este foarte importanta, mai ales pentru ca transportul turistilor intre Rusia si Romania se efectueaza exclusiv aerian. "Promovam si sustinem partenerii nostri transportatori aerieni. Este prioritar pentru noi sa sustinem dezvoltarea de curse noi intre Romania si Rusia", spune Andrei Vilcovan.Pentru perioada Targului de Turism, TUI TravelCenter are oferte speciale pentru majoritatea destinatiilor, reducerile ajungand pana la 53%. Astfel, pentru Antalya, reducerile EarlyBooking ajung pana la 50% sau chiar la 53% pentru plecarile de 1 mai."Anul acesta observam o crestere deosebita a interesului pentru vacantele active, dar profitand si de avantajele sistemului All Inclusive in acelasi timp. Sunt tot mai solicitate resorturile care ofera cat mai multe posibilitati de practicare a unor sporturi sau de miscare in aer liber sub indrumarea unor animatori profesionisti. Pe aceste avantaje pentru clienti, cat si pe oferirea de numeroase alte facilitati dedicate copiilor, mizeaza si hotelurile din lantul TUI Magic Life, indeosebi TUI Magic Life Masmavi 5* (Belek) si TUI Magic Life Jacaranda 5* (Side) . Aici, o vacanta incepe de la 617 euro/persoana", a precizat, pentru AGERPRES, Cosmin Marinof, director de vanzari TUI TravelCenter/Eurolines.Noutatea TUI TravelCenter pentru acest sezon este charterul de Hurghada - Egipt, primul zbor fiind programat inca din 7 aprilie 2019, iar cursele continua pana la sfarsitul lunii octombrie. Si aici ofertele speciale sunt numeroase, mergand pe reduceri Early Booking de pana la 40-45%.Destinatiile recomandate pentru 2019 de Cosmin Marinof sunt Matera si Plovdiv, Capitalele Culturale Europene, dar si Sibiul care este regiune gastronomica europeana in 2019."Turcia si Egiptul sunt doua destinatii aflate in crestere si in acest an. Daca cererea pentru Turcia isi mentine trendul ascendent de doi ani, o crestere mult mai vertiginoasa vedem pe Egipt, destinatie care ofera un sezon mult mai lung. Tarifele sunt inca foarte bune si trebuie profitat de ele. De exemplu, un sejur in Antalya, hotel 5* AlI Inclusive, incepe de la 410 euro (plecare 1 mai), iar in Egipt la aceeasi categorie de hotel si All Inclusive, tarifele incep de la 490 euro/persoana. Pentru destinatia Bali, din 2019, a inceput sa opereze si Turkish Airlines, motiv pentru care concurenta a crescut pe aceasta destinatie si astfel biletele de avion au devenit mai accesibile in varf de sezon decat in anii precedenti. Iar pretul pachetelor de servicii este mult mai avantajos", a spus Cosmin Marinof.Acesta remarca cresterea apetitului turistilor romani pentru calatoriile in Thailanda, iar TUI TravelCenter vine in intampinarea cererii cu oferte "de nerefuzat". Un sejur de noua nopti cazare, mic dejun, transfer cu avionul, taxe aeroport, transferuri locale in Thailanda, Phuket, porneste de la 699 euro/persoana.Touroperatorul Paralela 45 vine cu reduceri speciale, numai pe perioada targului, de pana la 15% pentru pachetele de chartere si sejururi. Reducerile Early Booking ajung pana la 30%, valabile pana pe 28 februarie 2019. Turismul individual are reduceri de pana la 7% iar circuitele au discounturi cuprinse intre 15 euro si 100 de euro/persoana."Vara aceasta, turistii cu bugete mari pot alege Santorini din Grecia, hotelurile de lux din Belek, Antalya. Cereri avem, bineinteles, si pe destinatiile exotice, Bali, Maldive, plajele din Thailanda, Sri Lanka. Pentru cei care doresc destinatii ieftine in afara tarii, recomandam vacantele in Grecia, in Thassos, Halkidiki sau Riviera Olimpului, cu tarife incepand de la 15 euro/persoana/noapte", a precizat pentru AGERPRES, Dan Dumitru, director de marketing Paralela 45.Compania de calatorii Eximtur va intampina clientii pe toata durata targului cu reduceri Early Booking atat pentru destinatiile interne, cat si pentru cele din strainatate. Pentru Litoral Marea Neagra, inscrierile timpurii vor beneficia de reduceri de pana la 25%. Pentru ofertele sezonului de vara aferente destinatiilor din strainatate, atat pentru sejururi cu transport charter inclus, cat si pentru sejururi individuale, reducerile early booking aplicate vor ajunge si pana la 25-30%, valabile pentru rezervari efectuate pana la 28 februarie 2019."Lansam o serie de programe speciale proprii marca Eximtur, precum Civilizatii Esentiale, Culturi Exotice si Experiente Unice. Programele noastre acopera mari secvente culturale, oferind experiente de calatorie unice, semnificative si inedite", a precizat pentru AGERPRES Lucia Morariu, presedinte Eximtur.Calatoriile din seria 'Civilizatii Esentiale' includ trei circuite la sfarsitul carora vor fi si cateva zile de relaxare - Mexic si sejur Cancun 'Misterul vechilor civilizatii aztece si mayase' - 2249 euro/persoana, circuit Peru 'Uluitoarea civilizatie incasa si insemnele astronautului antic' - 2949 euro/persoana, Circuit in Chile, Argentina si Brazilia - 'Experienta unica Sud-Americana' - 5698 euro/persoana."Si in acest sezon mizam pe Tenerife, fiind o destinatie din ce in ce mai cautata de turistii romani. Fie ca aleg sa petreaca un sejur la mare, sa descopere frumusetile insulei sau sa exploreze imprejurimile cu excursiile optionale pe care le propunem. Pe langa circuitele clasice in destinatii precum Egipt - Croaziera pe Nil, Thailanda, Israel, Maroc, anul acesta am inclus si SUA & Canada si Japonia. In acest sezon mizam pe cateva destinatii de plaja operate pe cursele noastre charter. Una dintre acestea este Izmir, astfel cei care vor dori sa petreaca un sejur la mare in Kusadasi & Didim, vor putea descoperi unul dintre cele mai vechi orase din bazinul mediteraneean", a spus Maria Goicea, director de marketing Cocktail Holidays.TTR este organizat de Romexpo bianual, primavara si toamna, impreuna cu Camerele de Comert si Industrie din Romania, in parteneriat strategic cu Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT) si in parteneriat cu Organizatia Patronala a Turismului Balnear din Romania (OPTBR), Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Asociatia Nationala de Turism Rural, Ecologic si Cultural (ANTREC).Biletul de intrare la TTR costa 20 de lei, iar copiii sub 7 ani, persoanele cu dizabilitati si persoanele institutionalizate beneficiaza de intrare gratuita.