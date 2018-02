Sibiul isi promoveaza bucatele traditionale la Targul de Turism al Romaniei

Astfel, mestesugarii din zona Sibiului impreuna cu cele mai delicioase preparate locale vor intampina vizitatorii de Joi si pana Duminica la Romexpo in pavilionul B1, standurile 67-70.Pe durata celor patru zile ale Targului, alaturi de oferta destinatiei turistice Sibiu, publicul va putea urmari in stand 13 animatii culinare pregatite de bucatari si producatori locali din judetul Sibiu, urmate de degustari ale preparatelor realizate.Doua dintre animatii vor fi realizate de o echipa de studenti ai Universitatii Lucian Blaga din Sibiu.Sesiunile de live cooking vor prezenta alternativ retetele traditionale reinterpretate si retete traditionale consacrate, iar preparatele culinare vor fi insotite si de degustari de bere si vin produse in regiunea Sibiului.Vizitatorii in standul Sibiului vor avea ocazia sa deguste carnatii de Mangalita, placinta cu urda numita popular "varzar", balmos, jintita, tocana de oaie, pastrav, ciolan afumat cu fasole dar si o "zeama de 3 minute", pregatita mai demult de tarani, consistenta si usor de gatit.Demonstratiile de live cooking sunt programate in fiecare zi de targ, dupa cum urmeaza:Joi, 22 februarie: la orele 11, 13,14, 16 si 17Vineri, 23 februarie: la orele 11, 13, 15 si 16Sambata, 24 februarie: la orele 11, 13 si 16Duminica, 25 februarie: la orele 11 si 14Participarea la Targ a fost posibila prin efortul financiar al Consiliului Judetean Sibiu, al Primariei Sibiu si al Primariei Medias si cu ajutorul logistic al echipei Muzeului ASTRA.Echipa formata din reprezentanti ai Consiliului Judetean Sibiu, ai Primariei Municipiului Sibiu, ai Muzeului ASTRA Sibiu si ai Asociatiei Judetene de Turism Sibiu va oferi celor interesati informatii despre Programul Sibiu Regiune Gastronomica Europeana, dar si despre ofertele si obiectivele turistice din regiunea Sibiului.