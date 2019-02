Turistii care merg in Grecia vor beneficia in curand de facilitatile unui resort cu cazinou langa Atena

Nu doar masurile luate de guvern si antreprenori au contribuit la succesul sectorului, un rol major avandu-l criza politica si violentele din Turcia. In topul vizitatorilor Greciei raman germanii , dar leaganul civilizatiei europene este o destinatie foarte apreciata si pentru turistii din Romania.Pentru a facilita mentinerea rentabilitatii sectorului turistic, guvernul grec face, la randul sau, eforturi pentru a crea oportunitati in acest domeniu. Se stie ca de multe ori, pentru oamenii cu bani, ideea de vacanta este asociata, printre altele, cu viata de cazino.Cum foarte multe persoane bogate, in special din Rusia, isi petrec vacantele aici, guvernul grec a hotarat construirea unui cazinou in cadrul mega-resortului pe care il va construi pe locul fostului aeroport international Ellinikon, situat langa Atena.Se stie ca autoritatile elene manifesta deschidere pentru industria de Gaming. Pe teritoriul acestui stat pot fi accesati si o mare parte dintre operatorii de casino online care sunt licentiati in Romania.Dupa dezafectarea aeroportului, locul acestuia va fi luat de o mega statiune turistica, pentru construirea careia vor fi alocati aproximativ 8 miliarde de euro. Vineri, 22 februarie, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, The Hellenic Gaming Commission a publicat o invitatie de participare la licitatia in urma careia unui operator ii va fi concesionat, pentru 30 de ani, dreptul de a furniza servicii de jocuri de noroc in cadrul unui cazinou.Operatorii interesati vor putea sa depuna dosare de licentiere pana pe 22 aprilie 2019. Conform reprezentantilor comisiei, castigatorul va fi selectat "pe baza celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, cu cel mai bun raport pret-calitate". Conform caietului de sarcini, castigatorul va trebui sa dezvolte un cazinou, un hotel, un centru de conferinte si alte facilitati, in care sa investeasca cel putin un miliard de euro.Conform The Hellenic Gaming Commission, solicitantii licentei trebuie sa aiba experienta in operarea unui cazinou cu cel putin 100 de mese de joc si cel putin 500 de aparate slots-machines, sa fi administrat cel putin un hotel de 5 stele cu mai mult de 800 de paturi si cel putin un centru de expozitii si conferinte cu o suprafata minima de 7500 metri patrati sau cel putin un spatiu pentru evenimente sportive sau culturale cu o capacitate de peste 2000 de locuri. Aplicantii trebuie sa fi efectuat aceste operatiuni in cel putin doi ani consecutivi din ultimii 5 ani.Solicitantii trebuie sa aiba un capital de cel putin 200 milioane de euro in ultimii 3 ani si un venit anual de cel putin 400 de milioane pentru aceeasi perioada. Pentru a aplica, societatile de investitii sunt obligate sa fi detinut fonduri de peste 400 de milioane de euro in ultimii 3 ani.Castigatorul licitatiei va trebui sa plateasca un avans de 30 de milioane de euro contractantului Hellinikon. Prima transa, 10% din valoarea totala, va fi platita pana la data emiterii licentei de cazino, urmand ca restul sumei sa fie virata inainte de data specificata in contract. Pentru dezvoltarea proiectului a fost selectata firma greaca Lamda Development, iar pentru a opera statiunea a fost constituit un un consortiu international.Zona de cazinou a statiunii va avea o suprafata de 15 000 de metri patrati. In afara complexului de cazinouri, ansamblul de la Hellinikon va include zone rezidentiale, hoteluri de lux, zone de vanzare cu amanuntul, muzee, institutii de cultura, facilitati de divertisment de familie, spatii sportive si de agrement, etc. Se estimeaza ca in cursul constructiei se vor crea 10 000 de locuri de munca, urmand ca la darea in functiune sa fie angajate peste 75 000 de persoane care sa deserveasca peste 1 milion de turisti.Statiunea de la Hellinikon reprezinta unul dintre proiectele guvernului elen prin care se incearca redresarea economica a tarii. In afara locurilor de munca create, un mare beneficiu va fi reprezentat de turistii cu venituri mult peste medie care vor fi atrasi de acest resort. Printre cei care se vor bucura de aceste facilitati se vor numara cu siguranta si turistii din Romania, statiunile grecesti fiind printre vedetele editiei din acest an a Targului de Turism al Romaniei care s-a desfasurat la Romexpo in perioada 21-24 februarie