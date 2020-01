Autoritatile recomanda evitarea deplasarilor in China: Turistii pot recupera sumele platite pentru vacante

"Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) - Departamentul pentru Turism recomanda evitarea deplasarilor care nu sunt necesare in Republica Populara Chineza, avand in vedere ca exista un focar de pneumonie virala (coronavirus) in provincia Hubei, localitatea Wuhan. Totodata (...) turistii care si-au cumparat vacante in Republica Populara Chineza, in provinciile afectate de pneumonie virala (coronavirus), si vor sa isi anuleze calatoria, au posibilitatea sa isi recupereze integral sumele platite catre operatorii de turism, insa nu pot beneficia de despagubiri suplimentare", se precizeaza in comunicat.Ministerul de resort aminteste, in acest sens, ca articolul 13, alin. (3) din Ordonanta nr. 2/2018 privind comercializarea pachetelor de servicii de calatorie, prevede: "Prin exceptie de la alin. (1), calatorul are dreptul sa inceteze contractul privind pachetul de servicii de calatorie inainte de inceperea executarii pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care afecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie".Prin circumstante inevitabile si extraordinare intelegem, conform art. 3, alin. (3) din Ordonanta nr. 2/2018 "o situatie care nu poate fi controlata de partea care invoca o astfel de situatie si ale carei consecinte nu ar fi putut fi prevazute si evitate chiar daca s-ar fi luat toate masurile rezonabile".Potrivit sursei citate, incepand cu data de 27 ianuarie, comercializarea si executarea pachetelor de servicii turistice pe teritoriul Chinei este suspendata de catre Ministerul Culturii si Turismului din respectiva tara printr-un ordin, in incercarea de a preveni si tine sub control raspandirea infectiilor cauzate de coronavirus."In acest sens, Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Republica Populara Chineza face apel catre furnizorii de servicii turistice interne si internationale, printr-o scrisoare deschisa semnata pe 26 ianuarie, pentru acordarea de sprijin turistilor in vederea recuperarii sumelor achitate in cazul in care acestia solicita anularea excursiei", releva comunicatul MEEMA.Totodata, cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Beijing: +861065323616, Consulatului General al Romaniei in Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong: +85225233813, +85225233817 si Consulatului General al Romaniei la Shanghai: +862162701146, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie telefoanele de permanenta ale misiunii diplomatice a Romaniei in R.P. Chineza +8618611737488, Consulatului General al Romaniei la Shanghai: +8613701949075 si Consulatului General al Romaniei in R.A.S. Hong Kong a Republicii Populare Chineze: +85296137370.In acest context, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda consultarea paginilor de internet http://hongkong.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection, http://www.mae.ro si reaminteste faptul ca, pe durata deplasarilor in strainatate, cetatenii romani au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare "Un SMS iti poate salva viata!".