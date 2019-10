Germania este principala destinatie culturala a Europei: 500 de teatre, 6.700 de muzee si 1,2 milioane de creatori de cultura

Incoming-ul german, o poveste de succes

Crestere cu 8,2% a numarului turistilor romani in Germania

Leipzig - 1,8 milioane de turisti in anul 2018

Germania are peste 6.700 de muzee, cu peste 15 milioane de vizitatori anual, 500 de teatre, peste 200 de evenimente de moda si lifestyle si 44 de monumente in patrimoniul mondial UNESCO.Germania este centrul cultural al Europei cu, fiind principal destinatie culturala din Europa, conform unui studiu Eurostat din 2017.Germania are, avand, si pestecu aproximativ 15 milioane de vizitatori anual.12% din calatoriile culturale ale europenilor sunt catre Germania, inregistrand 20,4 milioane de turisti.Locul 3 in Europa ca numar de monumente aflate inii revine Germaniei, care detineinregistrate.Pe langa evenimentele culturale, anual, in Germania, au loc peste, unul dintre cele mai importante fiind, care atrage zeci de mii de participanti.Daca in 1993 numarul de innoptari ale turistilor straini nu depasea 34,7 milioane, in anul 2018 Germania se poate bucura de o crestere de 53 de milioane de innoptari ale oaspetilor straini.Conform cifrelor oferite de Oficiul Federal de Statistica,, cu o crestere de 5% fata de 2017.Germania a fost una dintre destinatiile europene preferate de turistii romani in 2018, cu un total de, inregistrand un nou record.Profilul romanilor care calatoresc in Germania este format din turisti cu varsta medie de 39 ani, care petrec aproximativ 9 nopti in orasele Germaniei.Cele mai multe nopti petrecute de romani s-au inregistrat in(28,2%), urmata de landulcu un procentaj de 16,4% si(13% din noptile petrecute de romani in Germania). Germania reprezinta o destinatie de vacanta atractiva pentru Romania.Printre preferintele romanilor, vacantele au fost clasate pe locul 1, cu 38% din totalul calatoriilor din Germania, urmate de calatoriile de afaceri (33%) si alte tipuri de calatorii (29%).Calatoriile in orase si la evenimente (45%), calatoriile dus-intors (27%) si sejururile in zonele de vacanta (17%) sunt cele mai preferate calatorii de vacanta in Germania.Conform datelor Institutului Federal de Statistica, orasul Leipzig (foto) a inregistrat in anul 2018 peste, cu o sedere medie de aproximativ 2 nopti.Orasul are o capacitate de cazare de peste 15.000 de locuri, fiind un important centru de conferinte si expozitii dar si o destinatie pentru turistii iubitori de arta si muzica, avand cateva zeci de muzee si sali de concerte.Organizatia Germana pentru Turism () este "asociatia turistica" nationala a Germaniei, constituita ca parteneriat public privat cu sediul central in Frankfurt pe Main.Reprezinta destinatia turistica Germania din insarcinarea/in numele Ministerului Federal al Economiei si Energiei (BMWe) fiind promovata/sustinuta de catre acest minister in baza unei decizii a Camerei Deputatilor din RFG.DZT dezvolta si comunica/sustine strategii si produse pentru a extinde imaginea pozitiva a destinatiilor turistice germane in strainatate si pentru a promova turismul in Germania. In acest scop, DZT are 31 de reprezentante in diferite tari.Regasiti informatii suplimentare in Centrul nostru de presa online la adresa www.germany.travel/presse