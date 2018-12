Vacanta la Cernobil: 63.000 de curiosi au vizitat zona in care nu se mai poate locui inca 24.000 de ani

La o conferinta de presa organizata la Kiev, ministrul ucrainean al Mediului si Resurselor Naturale, Ostap Semerak, a anuntat ca peste 63.000 de turisti au vizitat in acest an zona de excludere din jurul centralei nucleare de la Cernobil, comparativ cu aproximativ 8.000 de vizitatori in anul 2014 si aproximativ 49.000 de vizitatori in 2017.La trei decenii dupa ce catastrofa de la Cernobil a dus la mutarea a peste 300.000 de persoane, autoritatile de la Kiev incearca sa gaseasca o utilizare pentru o suprafata de teren, de doua ori mai mare decat orasul Los Angeles, care inconjoara fosta centrala nucleara. Radiatiile de la Cernobil vor persista in sol timp de cateva secole dar aceasta nu impiedica folosirea zonei pentru agricultura sau paduri.Odata cu scaderea nivelului radiatiilor, o suprafata de kilometri de 30 de kilometri patrati din jurul fostei centrale nucleara a fost deschisa in mod oficial turistilor in 2010. In acest an, Ucraina a introdus tururile insotite de ghid in aceasta zona.Reactorul numarul patru al centralei nucleare de la Cernobil a explodat in data de 26 aprilie 1986, contaminand pana la trei sferturi din teritoriul Europei, potrivit unor estimari. Dupa catastrofa, autoritatile sovietice au evacuat sute de mii de persoane de pe un teritoriu de peste 2.000 de kilometri patrati, care a ramas abandonat.Potrivit autoritatilor ucrainene, omul nu va putea reveni in aceasta zona timp de inca 24.000 de ani, insa o prudenta exploatare industriala este posibila.