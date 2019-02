De ce se tem grecii de un eventual Brexit dur? Guvernul Tsipras ia deja masuri

Miza este una importanta, in conditiile in care Marea Britanie este a doua mare sursa de venituri in turism pentru Grecia, acesta fiind cea mai importanta industrie a sa. O intrerupere brusca in fluxul celor aproximativ trei milioane de turisti britanici care viziteaza insulele grecesti in fiecare an ar fi un soc pentru un sector ce este responsabil pentru a sasea parte din Produsul Intern Brut al Greciei, informeaza Bloomberg.In prezent, premierul britanic, Theresa May, incearca sa renegocieze termenii acordului privind Brexitul, insa oficialii UE sustin ca aceasta varianta este exclusa, ceea ce creste riscul ca Marea Britanie sa iasa din blocul comunitar fara un acord. Guvernele din regiune se pregatesc deja sa ia masuri pentru a face fata unui astfel de scenariu.Un oficial din Ministerul grec de Externe a declarat, pentru Bloomberg, ca Guvernul de la Atena pregateste mai multe proiecte de acte normative si decrete prezidentiale de care ar putea fi nevoie in cazul unui Brexit fara acord. Deocamdata, nu au fost date publicitatii declaratii oficiale cu privire la aceste pregatiri din partea Guvernului condus de Alexis Tsipras, care pleaca de la ipoteza ca se va ajunge la un acord intre cele doua parti.Pentru a se asigura ca numarul turistilor britanici nu va scadea in cazul unui Brexit fara acord, Grecia ia in considerare mentinerea situatiei actuale conform careia cetatenii britanici nu au nevoie de vize. De asemenea, este probabil ca Grecia sa nu modifice statutul cetatenilor britanici care traiesc in Grecia, astfel incat acestia sa nu fie tratati ca cetateni din terte tari, a declarat oficialul din Ministerul grec de Externe, care a dorit sa isi pastreze anonimatul.Prin aceste masuri, Grecia vrea sa protejeze o parte importanta din economia sa. Vizitatorii din Marea Britanie au fost responsabili pentru mai mult de 14% din veniturile totale din turism ale Greciei in perioada ianuarie-noiembrie 2017. Aceasta pondere a scazut anul trecut cu 6,2%, pana la 1,9 miliarde euro, in conditiile in care numarul vizitatorilor britanici a scazut cu 1,7%, pana la 2,9 milioane de persoane, arata datele Bancii Centrale a Greciei.