Eurostat: Calatoriile cu masina domina deplasarile in interiorul UE

In 2017, calatoriile cu masina au reprezentat 83,3% din kilometrii parcursi de pasageri in UE, comparativ cu 8,8% in cazul autocarelor, autobuzelor si troleibuzelor, si 7,9% pentru trenuri.In randul statelor membre ale UE, cel mai ridicat procent de kilometri parcursi de pasageri cu masina s-a inregistrat in Lituania (91,1%), Portugalia (88,5%), Slovenia (86,8%), in Romania procentul fiind de 80,3%.De asemenea, cel mai ridicat procent de kilometri parcursi de pasageri cu trenul s-a consemnat in Austria (11,9%), Olanda (11,4%), Franta (10,8%), in Romania procentul fiind de 4,7%, in timp ce in deplasarile cu autocare, autobuze si troleibuze cel mai ridicat procent de kilometri parcursi de pasageri a fost in Ungaria (21,1%), Cipru (19%), Malta (17,5%), in Romania procentul fiind de 15%.