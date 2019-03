Operatorii de turism se tem ca un Brexit fara acord le va produce pierderi de miliarde de euro

Cu doar trei saptamani inaintea datei programate pentru iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, cele doua parti nu au ajuns inca la un acord de divort acceptabil.Directorii firmelor de turism prezenti la targul de la Berlin sustin ca multi turisti sunt in expectativa cu privire la planurile lor de vacanta avand in vedere incertitudinile cu privire la vize, asigurari si daca vor avea nevoie de un permis international de conducere pentru a putea conduce un automobil in tarile membre UE."Brexitul este o sursa de ingrijorare", a declarat Mark Okerstrom, directorul general al platformei de online-booking Expedia, adaugand ca a sesizat o incetinire semnificativa a numarului de persoane care au rezervat zboruri din si spre Marea Britanie dupa data de 29 martie.Firma de consultanta Oxford Economics estimeaza ca un Brexit fara acord ar putea duce la o scadere cu 5% a calatoriilor si turismului peste hotare in randul cetatenilor britanici in 2020. Firma de cercetare de piata Euromonitor sustine ca un astfel de scenariu ar limita cheltuielile peste hotare cu 5,3 miliarde dolari intre 2019-2025."Nu vedem ca oamenii nu fac rezervari deloc dar vedem cum asteapta mai mult pentru a lua o decizie", a declarat Christoph Debus, director la Thomas Cook Group, adaugand ca Brexitul ii va lovi mai dur pe touroperatori decat pe transportatorii aerieni.Caroline Bremner, director de cercetare pe turism la Euromonitor, sustine ca touroperatorii incearca sa incurajeze rezervarile early booking prin plati flexibile, avansuri reduse si locuri gratuite pentru copii, in timp ce unele destinatii, cum este Grecia, au redus preturile.Spania, cea mai populara destinatie pentru turistii britanici estivali, care anul trecut au fost responsabili pentru 9% din turistii straini, ar urma sa fie cel principalul pierzator al unui Brexit fara acord, care ar putea duce la diminuarea cu peste un miliard de dolari a cheltuielilor intre 2019 si 2025, potrivit Euromonitor.In incercarea de a-si proteja o industrie care este responsabila pentru 12% din economia sa, Spania a aprobat saptamana trecuta un decret care garanteaza rezidentilor si turistilor britanici acces la sistemul sau de sanatate pentru o anumita perioada de timp.Turcia, care tocmai isi revine dupa atentatele din 2016, vrea sa profite promovandu-se ca o destinatie de tip value-for-money in conditiile deprecierii lirei sterline in raport cu moneda euro, in timp ce Tunisia va trimite o delegatie la un targ de turism care va avea loc luna viitoare la Londra.La randul sau, industria turistica britanica este ingrijorata ca un Brexit fara acord ar putea sa ii determine pe turistii europeni sa evite Marea Britanie. In luna februarie, organizatia de promovare Visit Britain a avertizat ca a inregistrat o scadere a rezervarilor de zboruri dupa data de 29 martie."Guvernul trebuie sa faca mai mult pentru a imbunatati sentimentul fata de Marea Britanie in randul vizitatorilor din Europa continentala, care ramane cea mai mare piata a sa", a declarat Kate Nicholls, director general la grupul de lobby Hospitality UK.Joi, Guvernul britanic a confirmat ca al doilea vot din camera inferioara a Parlamentului britanic asupra acordului de retragere din UE convenit cu Bruxellesul va avea loc marti, 12 martie. Daca acordul de retragere din UE va fi din nou respins, asa cum s-a intamplat la jumatatea lunii ianuarie, Theresa May va supune la vot in aceeasi saptamana parasirea UE de catre Regatul Unit fara acord la 29 martie si, daca iesirea din UE fara acord pica de asemenea la vot, va urma votul pentru o amanare a Brexitului.