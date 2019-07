Spania se asteapta la un record de turisti straini in aceasta vara

Spania este a doua cea mai vizitata tara din lume dupa Franta si are un aport de aproape 12% la Produsul intern brut al tarii."Spania va atinge un nou record in ceea ce priveste numarul vizitatorilor straini, ne asteptam la peste 29,6 milioane, cu o jumatate de milion mai mult decat vara trecuta. Si cheltuielile turistilor straini ar urma sa ajunga la un nivel record. Ne asteptam la o crestere de 3,2% in perioada iulie-septembrie, pana la aproximativ 33,9 miliarde de euro (38,3 miliarde de dolari) ", a declarat Reyes Maroto.Spania vrea sa atraga noi turisti, in special din China, dar vrea si o consolidare de pe pietele mature, cum ar fi Marea Britanie si Germania. Mai putin de 1% dintre chinezii care au efectuat calatorii peste hotare au ales Spania pentru vacantele lor, a precizat ministrul Industriei.Conform datelor oficiale, anul trecut aproximativ 18,5 milioane de britanici si 11,4 milioane de nemti au vizitat Spania.