Spania se mentine in pozitia de lider mondial la competitivitate in turism

Forumul Economic Mondial

Raportul elaborat de WEF, care are sediul la Geneva, include 140 de economii si tine cont de factori precum contributia sectorului turistic la dezvoltarea sustenabila si la competitivitatea tarii."Spania este economia cea mai competitiva din lume in ceea ce priveste turismul. Este a doua cea mai vizitata tara din lume si a dezvoltat o economie focalizata pe turism, in care circa jumatate din cheltuielile interne din sector provin de la vizitatori straini", se mentioneaza in raport, care situeaza Spania in fruntea clasamentului incepand din 2015.Referitor la principalele atractii ale Spaniei, Forumul puncteaza "excelentele resurse naturale" si, in special, pe cele culturale, care ii adauga "un important avantaj" competitiv fata de alte tari.Totodata, cresterea numarului de situri de patrimoniu recunoscute de UNESCO a contribuit la cresterea atractivitatii ariilor naturale.In ceea ce priveste factorii care au mentinut Spania ca lider in turism, raportul semnaleaza "exceptionala infrastructura", cu referire la ridicata densitate de hoteluri si la calitatea transportului pe calea ferata, pe sosele si in porturi, acestea din urma "foarte importante" pentru dezvoltarea industriei de croaziera.Forumul Economic Mondial subliniaza, in raportul sau, ca Spania este un important centru pentru organizarea de congrese internationale si de evenimente sportive si ca "detine o mare forta" in combinarea ofertei culturale cu situri de patrimoniu.Referitor la celelalte tari din clasament, institutia cu sediul la Geneva indica faptul ca dintre cele zece economii cu cea mai mare competitivitate in turism numai Marea Britanie a inregistrat un regres fata de 2017 si a trecut pe locul sase, fiind depasita de SUA.Tarile din top zece sunt Spania, Franta, Germania, Japonia, SUA, Marea Britanie, Australia, Italia, Canada si Elvetia.