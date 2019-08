Turismul in Ungaria creste peste media UE. Printre principalii vizitatori se numara si romanii

Acesta a explicat ca in primele sase luni din acest an cresterea sectorului turismului a fost de 9,3% iar din 2016 avansul anual este de 10%.Turismul este un motor al cresterii economiei, sustine Zoltan Guller, inregistrand un ritm dublu fata de PIB-ul Ungariei.Referindu-se la planurile privind principala destinatie turistica a tarii - lacul Balaton - seful Agentiei maghiare de turism a anuntat ca vor fi implementate 18 proiecte de dezvoltare a infrastructurii, finantate din fonduri europene, in Balatonfured, Heviz, Tihany si Badacsony.Contributia totala a turismului la PIB-ul Ungariei se situeaza la 10,7%.