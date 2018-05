Bulgaria asteapta la vara sase milioane de turisti straini. Romanii sunt in topul vizitatorilor

"Pe baza rezervarilor timpurii, ne asteptam la o crestere de 5% in aceasta vara, ne bazam in continuare pe pietele din Germania, Romania, Turcia, Rusia, Marea Britanie, Polonia, Cehia, Israel si Ungaria", a declarat, la Varna, Nikolina Angelkova, dupa o intalnire cu autoritatile locale, care pregatesc sezonul de vara, transmite agentia de presa Focus."Speram sa avem sase milioane de turisti straini in aceasta vara, in perioada iunie-septembrie. Anul trecut am avut 5,3 milioane de vizitatori straini. Tendinta este pozitiva si solida", a explicat Angelkova.Oficialul a anuntat ca de la 1 iunie vor avea loc inspectii riguroase privind modul in care sunt gestionate plajele.Din cei 8,9 milioane de turisti straini care au vizitat anul trecut Bulgaria, 5,3 milioane au fost in statiunile de pe malul Marii Negre, a declarat recent Nikolina Angelkova.Autoritatile de la Sofia vor sa atraga zece milioane de turisti straini, un obiectiv pe deplin realizabil, a afirmat recent ministrul Turismului.