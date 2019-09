In prag de Brexit, britanicii sunt protejati de falimentul Thomas Cook printr-o directiva europeana

Intre timp, la Bucuresti, Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT) analizeaza daca exista si turisti romani printre cei afectati de aceasta situatie.In Marea Britanie, in pofida Brexitului care ar urma sa aiba loc in aproximativ o luna, aceasta directiva se aplica sub numele garantiei ATOL (Air Travel Trust Fund) care intra in functiune odata cu falimentul Thomas Cook si cu repatrierea a 150.000 de turisti britanici de catre Autoritatea aeronautica civila din Marea Britanie (CAA), transmite AFP.Acest sistem este gestionat de CAA si se aplica pentru turistii care au cumparat un sejur turistic, inclusiv zborurile cu avionul si sederea la hotel. Turistii aflati deja in vacanta isi vor putea termina sejurul si apoi sa se intoarca normal acasa, prin intermediul altor companii. Cei care nu au plecat inca in vacanta vor beneficia de o rambursare sau de o alta oferta de vacanta."Sute de mii de turisti vor fi ingrijorati insa vestea buna este ca gratie protectiei oferite de ATOL ei vor fi adusi acasa fara cheltuieli suplimentare", a explicat asociatia pentru protectia consumatorilor Which.Ministerul britanic al Transporturilor a evaluat costul operatiunilor de repatriere a turistilor britanici la aproximativ 100 milioane de lire sterline (113 milioane euro).In schimb, garantia ATOL nu acopera cheltuielile conexe si nici achizitionarea doar a biletelor de avion. Calatorii care si-au cumparat doar bilete de avion de la Thomas Cook nu vor fi acoperiti de ATOL, dar pot sa se indrepte spre furnizorii de carti de credit sau asiguratori pentru a obtine o rambursare.Autoritatile de pe Downing Street a subliniat insa ca avand in vedere circumstantele, calatorii care urmau sa se intoarca in Marea Britanie vor fi repatriati fara cheltuieli suplimentare, indiferent de nationalitatea lor sau daca sunt sau nu protejati de ATOL.Introdusa in 1973, garantia ATOL protejeaza aproximativ 20 de milioane de turisti britanici in fiecare an. Acest fond de protectie este finantat printr-un comision de 2,50 lire sterline perceput pentru fiecare voiaj.Aceasta garantie a mai fost utilizata in urma cu doi ani cu prilejul falimentului companiei aeriene Monarch, insa de data aceasta amploarea operatiunilor de repatriere va fi mult mai mare.Directiva europeana privind calatoriile turistice (Package travel directive) se aplica si celorlalte state din UE care vor beneficia de garantii sau fonduri de rambursare locale.In Romania, Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) a cerut o informare tuturor membrilor sai, pentru a stabili cu exactitate daca exista vreun turist roman afectat de aceasta situatie, a declarat luni, pentru AGERPRES, Nicolae Demetriade, presedintele asociatiei. "Raspunsurile vor veni probabil maine (marti, n.r.)", a adaugat el.Totodata, Cristian Burcea, presedintele touroperatorului Paralela 45, a afirmat, pentru AGERPRES, ca Thomas Cook nu este prezent pe piata romaneasca, prin urmare nu crede ca exista vreun turist roman afectat."Agentiile din Romania nu prea vand Thomas Cook. Nu se lucreaza de principiu cu Thomas Cook, ca si agentie. Insa, pentru ca au sistem de rezervare online, e posibil ca cineva dintre cei 2.500 de agenti sa fi vandut, dar in general nu cred ca este cineva afectat. Nu sunt prezenti in Romania, nu au reprezentanta, nu fac promovare. Niciun turist nu aduc in Romania. Deci la noi nu sunt probleme", a aratat Burcea.Cu privire la cauzele falimentului, el a indicat costurile mari ale Thomas Cook."Se pare ca au fost costurile foarte mari. Ei sunt dintre cei traditionalisti, care merg pe sute de mii de agentii si evident ca trebuie sa muti vanzarea pe online, sa-ti faci un mix, cred ca de aici vine problema lor financiara", a mai spus oficialul companiei din turism.