Merg in recunoastere? Tot mai multi romani vor sa plece anul acesta in vacanta in Canada

"Pe partea de turism, am constatat ca romanii cauta, din ce in ce mai mult, altfel de destinatii. Sunt de parere ca in 2018dar si de business pentru romani, pe fondul eliminarii recente a vizelor", a precizat Valles intr-o intalnire informala cu mass-media, organizata miercuri.Pe de alta parte, reprezentantul ANAT considera ca Romania merita politicieni mai buni si un mediu de afaceri mai predictibil., un mediu de afaceri mai predictibil si discutii pe teme cu adevarat importante. Avem aici tot ce ne trebuie: agricultura, petrol, mare, munte, istorie, paduri. Si, totusi, discutam despre lucruri marunte, in loc sa ne focusam pe probleme importante, cum ar fi infrastructura, sanatate, educatie, turism. Ceva e gresit. Ce discutii se poarta in ultimele zile? Pe declaratia 600? Serios!", a punctat reprezentantul ANAT.Potrivit punctului de vedere al lui Valles, pentru a fi lider in afaceri este mai multa nevoie de stabilitate si onestitate, decat de a te raporta la cifra de afaceri."In Romania se pune accent mult prea mult pe cifra de afaceri atunci cand se vorbeste despre rezultatele unei companii. Nu spun ca aceasta nu este importanta, insa pentru a fi lider in afaceri trebuie sa ai... Important este sa aduci valoarea adaugata prin business-ul pe care il derulezi. Pe partea de turism, am constatat ca romanii cauta, din ce in ce mai mult, altfel de destinatii", a spus Valles.Incepand cu data de 1 decembrie 2017, cetatenii romani beneficiaza de posibilitatea de a calatori in Canada fara vize, pentru sederi de maxim sase luni in scop turistic (inclusiv pentru vizitarea familiei/cunostintelor sau pentru prospectarea oportunitatilor de afaceri), pe baza oricarui pasaport romanesc valabil.Conform regimului aplicabil resortisantilor tuturor celorlalte state exceptate de la obligativitatea vizelor de intrare in Canada, cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca pe calea aerului spre Canada, pentru sedere sau tranzit, trebuie sa obtina in prealabil, doar online, o Autorizatie de calatorie electronica (Electronic Travel Authorization - eTA).Pentru a intra in posesia documentului, trebuie accesata pagina de internet www.Canada.ca/eTA-Romania Autorizatia de calatorie electronica (eTA) reprezinta o cerinta impusa tuturor cetatenilor straini exonerati de obligativitatea vizei canadiene, care tranziteaza sau calatoresc in Canada pe calea aerului. Autorizatia eTA are o valabilitate de 5 ani sau, dupa caz, pana la expirarea valabilitatii pasaportului.Pe de alta parte, cetatenii romani care intentioneaza sa intre in Canada pe cale terestra (rutiera/ feroviara) sau maritima (la bordul unei ambarcatiuni, inclusiv al unui vas de croaziera) trebuie sa detina doar un pasaport valabil, fara a mai fi necesara obtinerea eTA.Totodata, cetatenii romani care intentioneaza sa urmeze in Canada studii cu durata de peste sase luni sau sa exercite activitati lucrative, indiferent de durata, trebuie sa obtina in prealabil un permis de studii, respectiv de munca.