Romanii cheltuiesc cel mai putin din UE pentru vacantele lor

Rezidentii din Luxemburg sunt pe primul loc in UE cand vine vorba de cheltuieli pentru o vacanta, aproximativ 768 euro in 2016, urmati de rezidentii din Malta, 646 euro, si Austria, 607 euro.Conform Eurostat, rezidentii din Cipru au cheltuit in 2016 mai mult pentru o vacanta decat cei din Germania, 488,74 euro fata de 443 euro, o situatie similara fiind in cazul rezidentilor din Grecia fata de cei din Suedia, 316,02 euro fata de 219,53 euro.