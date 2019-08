Romanii au platit 192.000 de nopti cu vouchere de vacanta in vara anului 2019

Litoralul, Valea Prahovei, statiunile balneare si principalele orase din tara sunt in topul destinatiilor alese de romani pentru vacanta de vara in Romania, conform platformei de rezervari hoteliere Travelminit.ro.Daca in anul 2018 romanii erau reticenti sa foloseasca voucherele de vacanta si multe dintre pensiuni si hoteluri inca nu acceptau aceasta forma de plata, in 2019 discutam despre aproape 200.000 de innoptari inregistrate de Travelminit.ro folosind vouchere de vacanta, pentru rezervarile cu check in in perioada 1 iunie - 31 august 2019.Voucherele de vacanta pot fi folosite in orice facilitate de cazare atestata de Ministerul Turismului si in orice destinatie din Romania. Cele mai solicitate zone turistice din Romania raman litoralul (Mamaia, Eforie Nord, Costinesti), Valea Prahovei (Sinaia, Busteni, Predeal, Bran), statiunile balneare (Sovata, Praid, Baile Herculane si Baile Felix) si orasele istorice (Sibiu, Sighisoara, Brasov, Cluj Napoca).923 lei, pretul mediu platit de turistii romani pentru o vacanta folosind vouchereAtat turistii cat si hotelierii admit ca tichetele de vacanta ajuta la cresterea turismului romanesc si descoperirea locurilor pitoresti din tara, in detrimentul marilor capitale europene, chiar daca pentru unele pachete trebuie sa plateasca suplimentar.Un pachet de vacanta platit cu vouchere de vacanta costa, in medie, in jur de 923 de lei.Cele mai rezervate tipuri de sejururi sunt fie vacante de weekend, cu 2-3 nopti cazare pentru doi adulti si doi copii, fie vacante extinse cu 4-5 nopti de cazare pentru un cuplu, cu toate mesele incluse.Aproape jumatate dintre cei isi rezerva vacanta folosind vouchere de vacanta aleg sa plateasca suplimentar pentru sejurul lor, fie pentru a petrece mai multe nopti, fie pentru a beneficia de mai multe servicii (pensiune completa, de exemplu).Romanii cu vouchere aleg sa se cazeze la hoteluri si pensiuni de 3 stele. 45% dintre acestia aleg pensiunile, 28% aleg sa se cazeze la hoteluri si 10% la vile.Conform Travelminit.ro, 45% din rezervari au fost facute de cupluri, urmate de rezervarile facute de familii (30%) si de calatori singuri (4%).Rezervarile online au devenit tot mai populare chiar si in randul romanilor care doresc sa plateasca cu vouchere de vacanta, rezervarea fiind doar la cateva click-uri distanta. Astfel, doar 15% dintre rezervarile cu tichete de vacanta sunt facute prin call center in timp ce 85% sunt finalizate pe platforma de rezervari online Travelminit.ro, multe rezervari fiind facute chiar de pe mobil.Cea mai aglomerata perioada din sezonul de vara este intre 1 iulie si 18 august, atunci cand unitatile de cazare sunt in mare parte ocupate la capacitate maxima, fiind considerata perioada de varf a sezonului. Cele mai cautate si aglomerate perioade din primele 9 luni ale anului sunt Rusaliile, 14 - 18 iunie, si weekendul prelungit de Sfanta Maria, 15 - 18 august.Travelminit.ro este unul dintre cei mai mari jucatori pe piata rezervarilor hoteliere din Romania care accepta si plata prin vouchere de vacanta. Oferta Travelminit.ro contine 3500 de proprietati din Romania, printre care hoteluri, pensiuni, apartamente, case de oaspeti, cabane si campinguri din toate regiunile tarii. Platforma a inregistrat 8 milioane de vizitatori in anul 2018 si valoarea totala a rezervarilor din anul 2018 a fost de 6 milioane de euro. Travelminit.ro are o echipa de 40 de persoane care asigura controlul proprietatilor listate dar si asistenta in procesul de rezervare.