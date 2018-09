Turistii spanioli sunt sfatuiti sa evite Romania, din cauza pestei porcine

"Peste porcina a fost gestionata foarte prost de catre autoritati. S-a creat un circ. Am fost recent la Barcelona si va spun ca agentiile de turism din Spania au trimis notificari celor care aveau bilete pentru Romania daca doresc alta destinatie, ca in Romania este pesta", a precizat Baciu.Potrivit acestuia, reprezentantii ANSVSA au facut foarte mult rau anuntand si iscand aceasta isterie in presa."Virusul moare de la sine in 7-10 zile, dar poate rezista trei ani in congelator. De teama ca isi pierd porcii, in aceasta isterie, multi au taiat porcii si l-au bagat in congelator. Deci, in loc sa lasam virusul sa moara singur, noi il congelam pentru urmatorii ani. In plus, de frica, micii crescatori au dus porcii in alte localitati, raspandind astfel si mai mult virusul", a aratat Baciu.El a mai spus ca autoritatile au in vedere initierea unei legi care sa interzica cresterea porcilor in cotete, insa ar fi foarte greu de aplicat o astfel de prevedere, in conditiile in care, pentru romani, este traditionala cresterea porcului in gospodarii si sacrificarea de Craciun.Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent in 227 de localitati din 13 judete, cu un numar de 927 de focare (dintre care 11 in exploatatii comerciale) si 62 de cazuri la mistreti, in total fiind eliminati 311.869 de porci afectati de boala, informeaza, miercuri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.Conform sursei citate, au fost stinse pana la aceasta data 5 focare in judetul Satu Mare, unde nu a mai fost inregistrat vreun focar nou din data de 31 august 2018.