ANAT: Valoarea voucherelor de vacanta, de doua ori mai mare in iulie 2018 decat in intregul an 2017

Astfel, numai in iulie suma totala a voucherelor este de aproape doua ori mai mare decat cea din intreg anul 2017, respectiv 30 de milioane de euro.Per total, intre ianuarie si iulie 2018, au fost emise aproximativ 19,1 milioane de vouchere pe hartie si in format electronic, care valoreaza aproximativ 206 milioane de euro. Aceasta suma este de aproape sapte ori mai mare fata de cea din 2017.Cresterea considerabila din primele sapte luni este determinata de acordarea acestor beneficii extra-salariale angajatilor din sistemul public. Potrivit declaratiilor oficialilor Ministerului Turismului, bugetarii vor primi si in 2019 vouchere de vacanta, masura avand efecte benefice asupra intregii industrii a turismului.ANAT a remarcat anul acesta o crestere semnificativa a cererii de vacante nu numai pe litoral, in zonele montane, statiunile balneare, cat si in zonele mai putin vizitate in perioadele anterioare de turisti. Romanii se bucura de o vacanta in tara lor, o descopera si se intorc odihniti la locul de munca.