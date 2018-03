Castelul lui Dracula din Pasul Tihuta, scos la vanzare pentru aproximativ 7 milioane euro

Conform datelor publicate pe site-ul spatiicomerciale.ro , pretul de vanzare a fost stabilit la 5,8 milioane euro, fara TVA, hotelul avand o suprafata de aproximativ 4.100 metri patrati si un teren aferent de peste 16.000 metri patrati, 66 de camere destinate turistilor, dispuse pe trei nivele, crama, restaurant, terasa, dar si o statie proprie de captare si tratare a apei.La demisolul hotelului se afla si principala atractie pentru amatorii de senzatii tari: "camera groazei" sau cavoul in care isi doarme somnul de veci celebrul vampir.Hotelul a fost construit in perioada 1976-1983 la peste 1.100 metri altitudine, in Pasul Tihuta din judetul Bistrita-Nasaud, in stilul unui castel medieval, din dorinta autoritatilor judetene de a fructifica in scop turistic legenda lui Dracula. Pe site-ul propriu , hotelul se recomanda a fi "singurul de pe glob care poarta numele contelui-vampir".Imobilul apartine in prezent omului de afaceri Ioan Moldovan, care a figurat ani la randul in topul celor mai bogati romani, cu afaceri in domeniul hotelier si in industria alimentara.Luna trecuta, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita-Nasaud a informat ca una dintre firmele lui Ioan Moldovan, avand ca domeniu de activitate procesarea carnii, va disponibiliza colectiv 124 de angajati din totalul de 221, incepand cu data de 15 martie.