Circulatia pe Transalpina a fost redeschisa: Se circula cu maxim 30 km/ora

Potrivit sursei citate, decizia deschiderii circulatiei a fost luata in urma verificarii starii drumului de o comisie mixta formata din reprezentantii DRDP Craiova, SDN Targu - Jiu, SDN Valcea, IPJ Gorj si IPJ Valcea.Astfel, pe DN 67 C, Ranca - Obarsia Lotrului, traficul va fi deschis in intervalul orar 8:00 - 20:00, iar autovehiculele trebuie sa circule cu o viteza maxima de 30 de kilometri/ora.CNAIR precizeaza ca traficul rutier va fi deschis pana la data de 15 octombrie, dar, in functie de conditiile meteo, se poate restrictiona sau prelungi termenul de inchidere a circulatiei.