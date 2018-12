Consultant: Targurile de Craciun din Romania, nepromovate, raman doar niste atractii locale

"Inspirati de celebrele targuri europene, edilii oraselor au inceput sa copieze formula de succes a vecinilor nostri din Vest si sa organizeze spatii destinate promovarii micilor producatori, cu casute in care copiii sa-l intalneasca pe Mos Craciun si scene pregatite pentru concerte.In acest an, numarul targurilor de Craciun se organizeaza in mai multe orase, atat mari, precum Bucuresti, Brasov, Timisoara, Constanta, Sibiu, cat si in orase mai mici ca de exemplu Targu Jiu si Craiova.Totusi, observam ca suntem departe de vecinii nostri in ceea ce priveste atragerea turistilor in cautare de experiente altfel.Ne lovim si de aceasta data de lipsa unei strategii sau a unui parteneriat public-privat care sa aiba ca principal scop promovarea evenimentelor prin pachete turistice, integrarea targurilor din Romania in pachetele turistice promovate de marii tour-operatori straini sau investirea unui buget in promovarea targurilor in strainatate.Asa incepem sa punem pe harta Sarbatorilor de iarna si Romania ca destinatie turistica pe aceasta nisa", a spus Raluca Anghel.Viena, Praga, Stuttgart, Cracovia sau Tallinn sunt cateva dintre orasele care detin monopolul in ceea ce priveste organizarea targurilor de Craciun ce atrag ca un magnet un numar foarte mare de turisti straini veniti din toate colturile lumii sa savureze turta dulce, vinul fiert, carnatii traditionali sau sa cumpere cadouri facute de micii producatori locali. Atmosfera acestor spatii este una atat de spectaculoasa incat, in ultimii ani, petrecerea timpului liber aici este o adevarata experienta de suflet."Fireste, o data cu transformarea acestor targuri in atractii turistice, paralel se dezvolta si latura comerciala, astfel multe agentii de turism creeaza pachete tematice sau circuite care au ca destinatii mai multe targuri din diferite capitale europene. Pe de alta parte, producatorii locali se lauda ca in zilele de targ fac vanzari record. Interesant este ca dupa un astfel de eveniment, cand se trage linie, castigatori sunt toti: turistii, producatorii locali, hotelurile, cu alte cuvinte orasul castiga atat din punct de vedere financiar, cat si ca publicitate. Legatura dintre aceste targuri si succesul lor este faptul ca de-a lungul anului autoritatile si agentiile de turism pregatesc evenimentul minutios si investesc bugete impresionante pentru promovare", a spus Raluca Anghel.Aceasta apreciaza ca, in Romania, nu exista astfel de initiative. In acelasi timp, Organizatiile de Management a Destinatiei (OMD) sunt importante pentru Romania, fiind un demers in care pe regiuni trebuie sa ne dezvoltam, sa avem strategii, sa capitalizam in imagine si sa investim cu cap."Agentiile din Romania nu pun la vanzare tururi care sa sa faca turul la trei, patru, din targurile noastre consacrate si sa-si continue traseul in destinatii consacrate din Europa. Din pacate, acestia prefera sa vanda doar destinatiile mentionate la inceputul materialului, fara sa gandeasca ca ar putea astfel sa ajute dezvoltarea acestei traditii turistice si pe plan intern. De asemenea, autoritatile locale care vor sa investeasca bani in astfel de evenimente ar trebui sa tina seama ca ideal ar fi sa faca un brand din targul din orasul lor, creandu-i o identitate vizuala, promovandu-l in mediile traditionale, dar si in cele care prind teren in acest moment", spune Raluca Anghel.Aceasta subliniaza ca, la nivel de Minister al Turismului ar trebui conturata o strategie de nisa pentru acest tip de destinatii si evenimente si sigur in cativa ani ar putea ajunge de notorietatea altor tipuri de evenimente care acum schimba fata oraselor in care se desfasoara si le aduc atat profit, cat si notorietate.