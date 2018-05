Cum incearca Romania sa-i atraga pe turistii rusi

FAPT a organizat un infotrip pentru tour-operatori rusi (in majoritate din Sankt Petersburg) pe litoralul romanesc si in Delta Dunarii, dupa 27 de ani de absenta in promovare in acest mod pe piata rusa, potrivit unui comunicat al federatiei remis vineri AGERPRES."Ne adresam tour-operatorilor din Sankt Petersburg, un oras de cinci milioane de locuitori ce atrage anual peste opt milioane de turisti, oras infratit de 10 ani cu orasul Constanta. Abordam o piata cu un potential enorm, un segment de turisti cu studii superioare, cu bugete mari de vacanta, turisti care aleg obligatoriu litoral intre cele minim doua vacante pe an pe care le efectueaza. Am prezentat numai locatii de top de pe litoralul romanesc si am continuat la fel in cele doua zile petrecute in Delta", a spus Corina Martin.Aceasta a apreciat ca in acest moment Romania are un handicap prin absenta promovarii pe piata rusa, mai ales in raport cu promovarea pe care o face Bulgaria, dar tara noastra are servicii de top in locatii de exceptie. Acestea trebuie prezentate si promovate ca produse speciale, autentice romanesti, pe piata rusa, o piata considerata de FAPT ca dorita si abordata de orice destinatie turistica internationala."Sigur ca Bulgaria are un avantaj mult mai mare de promovare. De aceea am insistat in ultimii doi ani pe un gol care inseamna 27 de ani, pentru ca am stiut ca exista aici o piata extrem de mare, turisti foarte buni consumatori. In acest eveniment, am promovat si destinatiile de vacanta montane si balneare din Romania, cu materiale de promovare de la Ministerul Turismului si de la asociatiile de promovare membre FAPT. In absenta unui zbor direct intre litoral si Sankt Petersburg, discutam deja cu compania Turkish Airlines despre tarife speciale de zbor pe ruta Sankt Petersburg - Istanbul - Constanta", a spus Corina Martin.Reprezentantii FAPT intentioneaza sa ofere sejururi pe litoral (leisure si wellness&spa), vacante mixte litoral-Delta Dunarii, vacante eco in Delta Dunarii si circuite turistice Bucuresti -Transilvania-Delta Dunarii-litoral, dar si trasee in celelalte regiuni turistice ale Romaniei.Pe de alta parte, tour-operatorii rusi s-au aratat surprinsi ca pe litoralul romanesc exista hoteluri "atat de frumoase, numai ca Romania nu s-a promovat absolut deloc in Rusia, ca destinatie de vacanta".Insa, turistii rusi tin la cateva elemente esentiale ce trebuie sa se regaseasca in hoteluri, cum ar fi personal vorbitor de limba rusa, servicii de baby sitting, facilitatile de pe plaja incluse in pachetele turistice, informatii si materiale de promovare in limba rusa, o oferta bogata de tururi si excursii locale, discounturi de early booking si tarife competitive, mai ales in conditiile comparatiei cu Bulgaria, o piata cu mult mai cunoscuta pentru acestia.