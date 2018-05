Ministerul Turismului vrea sa dubleze domeniul schiabil din Romania construind o partie la Balea

"Am convingerea ca, de acum, perspectiva abordarii strategiei turismului in Romania depaseste granitele tarii noastre, iar dezvoltarea acestui domeniu trebuie sa fie in concordanta cu politicile europene. Colaborarea stransa dintre autoritatile romane si UE devine o necesitate, mai ales ca dinamica societatilor ne obliga sa gandim turismul la o scara mult mai larga. Romania are un potential major, iar acest lucru este apreciat si de Europa, implicit de unul dintre cei mai importanti comisari ai Comisiei Europene. De aceea, pe cat de onoranta, pe atat de oportuna a fost vizita doamnei Elzbieta Bienkowska la Ministerul Turismului, cu care am discutat despre multe dintre proiectele pe care imi doresc sa le lansez cat de curand in calitate de ministru", a afirmat Trif, citat in comunicat.Potrivit sursei citate, ministrul i-a explicat comisarului european ca domeniul schiabil din Muntii Fagaras este un proiect care va duce la dublarea capacitatii schiabile din Romania si prin intermediul caruia Sibiul se va dezvolta foarte mult."Am vorbit si despre domeniul schiabil Muntii Fagaras, implicit despre partia de la Balea, un proiect care va duce la dublarea capacitatii schiabile din Romania si prin intermediul caruia Sibiul se va dezvolta foarte mult. Imi doresc sa vad aceeasi disponibilitate pentru proiecte si investitii in turism si la Sibiu din partea autoritatilor locale si astept propuneri din partea acestora, mai ales ca avem, de acum, o usa deschisa pentru colaborarea cu autoritatile", a spus Ministrul Turismului, Bogdan Trif.Ministrul Turismului apreciaza ca Romania trebuie sa fie pregatita pentru noua alocare a Uniunii Europene, mai ales ca o importanta parte din acest buget va fi destinata turismului."Este obligatoriu ca Romania sa fie pregatita pentru noua alocare 2021-2027 a UE, mai ales ca o parte importanta din acest buget va fi directionata catre turism. Vreau sa expun aceasta abordare autoritatilor, pentru ca este esential modul in care isi vor raporta de acum potentialul turistic din perspectiva de atragere de fonduri. Am discutat cu doamna Bienkowska atat la conferinta "Connecting Europe through Innovation" cat si la intalnirea de dupa conferinta, la pranz, despre potentialul turistic al tarii noastre si despre necesitatea dezvoltarii zonelor turistice din Romania. Tara noastra trebuie sa devina lider regional pe harta turistica", a declarat Ministrul Turismului, Bogdan Trif, potrivit comunicatului.Conferinta "Connecting Europe through Innovation" a fost organizata pe 17 mai, la Bucuresti, de europarlamentarul Claudia Tapardel, in colaborare cu Ministerul Economiei si Ministerul Turismului, a mentionat sursa citata. La eveniment au participat reprezentanti ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European si membri ai Guvernului Romaniei, precum si unele dintre cele mai importante organizatii europene din domeniul turismului si al transporturilor, cu scopul de a discuta despre aportul tehnologiei la imbunatatirea serviciilor de turism si transport in era digitala.