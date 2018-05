Dupa 27 de ani, rusii se uita din nou cu interes spre litoralul romanesc

Atentie, vin rusii! La mare

Aceasta a precizat pentru AGERPRES ca FAPT va organiza in perioada 9 - 14 mai primul infotrip pentru reprezentantii Asociatiei Turoperatorilor din Rusia (ATOR)."Este pentru prima oara in 27 de ani cand reprezentanti ai unor turoperatori importanti din Federatia Rusa vin sa vada hotelurile si ce avem de oferit pe litoral, pentru a ne include, din nou, in programele lor.Cei 13 touroperatori, impreuna cu doi reprezentanti ai presei de turism din Federatia Rusa, vor vizita, in premiera, Delta Dunarii, precum si Dobrogea continentala, inclusiv Tulcea.Touroperatorii prezenti au cea mai mare experienta pe piata rusa, in prezent operand doar pe Bulgaria si Turcia", a precizat Corina Martin.Presedintele FAPT afirma ca pe parcursul anului 2017 s-au derulat o serie de intalniri intre delegatii ce au cuprins reprezentanti ai federatiei, ai Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunarii, ai Asociatiei Patronale Tulcea-Delta Dunarii, ai aeroportului Constanta, alaturi de reprezentanti ai unor agentii turoperatoare din Romania, intalniri ce au avut loc atat cu ATOR, cu turoperatori rusi, cu Ambasada Romaniei la Moscova, cu Consulatul General al Romaniei la Sankt-Petersburg, dar si cu reprezentanti ai Guvernului Sankt Petersburg, Organizatiei de Turism din acest oras si cei ai Camerei de Comert din Sankt Petersburg."Vizam, in principal, turistii rusi cu venituri peste medie. De aceea, vom prezenta numai hoteluri de patru si cinci stele, atat in regim all-inclusive, cat si doar cu mic dejun.Ofertele sunt diversificate, atat pentru familii, cat si pentru cei care vin la distractie.Suntem siguri ca dupa acest infotrip turoperatorii rusi vor introduce Romania, cu litoralul, dar nu numai, in cataloagele lor.Balkan Expres, una dintre cele mai mari agentii turoperatoare, care a adus turisti rusi pe litoral si inainte de 1990, ar putea incepe sa trimita grupuri chiar din acest an", a precizat Corina Martin.Presedintele FAPT a precizat ca aceasta actiune de promovare a litoralului romanesc beneficiaza si de suportul Ministerului Turismului care va asigura materiale de prezentare in limba rusa.Corina Martin apreciaza ca, in acest moment, lipsa unui zbor direct Constanta - Sankt Petersburg este un handicap in atragerea turistilor rusi, dar ca exista discutii cu reprezentantii Turkish Airlines in acest sens.