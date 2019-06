Expert in destinatii de excelenta: Sa folosim taxele rational, daca vrem turisti in Romania

"Exista necesitatea stringenta a schimbarii abordarii cu privire la dezvoltarea turismului, indeosebi prin operationalizarea Organizatiilor de Management al Destinatiilor turistice (OMD), recomandata si sustinuta in mod concret de Organizatia Mondiala a Turismului, OCDE, Comisia Europeana impreuna cu ministerul de resort din Romania, cat si prin clusterele de turism ce ar merita revitalizate si regandite, cu predilectie din perspectiva apartenentei Romaniei la sapte din Rutele Culturale Europene, dezvoltate de institutul de profil al Consiliului Europei. Desi reteaua OMD-urilor se afla, in Romania, abia la inceputuri, din cauza intarzierilor si anumitor neclaritati din trecut referitoare la constituirea si gestionarea parteneriatelor public-private ce stau la baza managementului integrat al destinatiilor si strategiilor aferente de marketing si promovare mai ales externa a acestora, in noua etapa ar exista speranta unei viziuni si ritm intensificat de implementare, mai ales din perspectiva faptului ca si taxele de promovare turistica vor fi directionate de acum inainte doar catre OMD. Utilizarea acestora ar trebui sa fie mai rationala si focalizata strict pentru finantarea actiunilor si activitatilor de marketing al destinatiilor, in special privind atragerea unor noi fluxuri de vizitatori din zone mai indepartate, dar cu potential financiar considerabil, precum cele din Asia Centrala si de Sud-Est", a subliniat Avram.Sever Avram, care este si coordonator general al Catedrei Internationale Onorifice 'Jean Bart' in sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii (CIO-SUERD), a adaugat ca, pe durata sezonului estival, vor fi organizate la Baza Nautica - Lacul Mamaia o serie de sesiuni de pregatire destinate celor dornici sa-si promoveze in mod eficient si modern destinatiile de provenienta."Desigur, pana la atingerea nivelului de destinatii de excelenta, precum in tari europene cu o experienta mult mai indelungata, ca de pilda Grecia, Portugalia, Austria sau Franta, mai este un drum lung de parcurs, insa ar merita sa ne decidem a pune impreuna piatra de temelie si a valorifica cu mult mai inteligent atat resursele de atractivitate pentru vizitatori, cat si patrimoniul natural si cultural-istoric, pe care prin cooperare transnationala, le putem prezerva pe viitor", a spus Avram.Un grup de organizatii partenere, in frunte cu Catedra Internationala Onorifica "Jean Bart" (CIO-SUERD), cu sprijinul si la sediul Universitatii Maritime din Constanta, precum si al Fundatiei pentru Dezvoltare Locala si Regionala, au pus recent bazele Centrului Dunare-Marea Neagra "Henri Negresco".Pentru faza imediat urmatoare, in colaborare si cu alte organizatii patronale sau asociatii de promovare a diverselor forme de turism, se urmareste formarea si consolidarea unei aliante nationale OMD, prin constientizarea importantei acestor noi forme de Parteneriate Public-Private (PPP) la nivelul autoritatilor publice locale si judetene, dar si prin profesionalizarea reala si dinamica a unor promotori si experti capabili sa dezvolte la nivel local si practic instrumente cat mai moderne de marketing digital, promovare prin evenimente publice dedicate si tehnici social media a atractivitatii zonelor respective.In perioada 11-14 iunie, au avut loc lucrarile Conferintei Ministeriale "Strategia Dunarii - instrument de dezvoltare economica", organizate la Tulcea, precum si in mini-satul ecologic de pe bratul Sf. Gheorghe al Dunarii.Guvernul a adoptat, in sedinta din 3 iunie 2019, Legea Turismului, document ce prevede infiintarea Organizatiilor de Management al Destinatiei (OMD), Sistemul Informatic de Evidenta a Activitatii de Turism din Romania (SIEATR), dreptul de preferinta in inchirierea plajelor turistice pentru hotelurile care sunt in vecinatatea Marii Negre, precum si redeschiderea birourilor externe de promovare turistica.In plus, actul normativ prevede descentralizarea unor competente ale Ministerului Turismului, masura care vine in sprijinul mediului privat. Astfel, clasificarile unitatilor de cazare, atestarea ghizilor de turism, omologarea partiilor si traseelor turistice si autorizarea plajelor vor fi emise de autoritatile locale. Totodata, actul normativ introduce noi metode de control de tip "mistery-guest', o masura in plus prin care Ministerul Turismului se va putea asigura ca nivelul serviciilor turistice este la standarde corespunzatoare.De asemenea, taxele speciale pe care autoritatile le percep de la hotelieri, dar si de la ceilalti operatori turistici vor fi utilizate in cadrul acestui organism, iar autoritatile publice locale vor avea posibilitatea sa completeze bugetul cu alte sume.