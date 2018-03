Ministerul Turismului: Sute de nemti s-au inghesuit sa cumpere vacante in Romania, in prima zi a targului de la Berlin

"In prim-planul atentiei au fost cei 40 de coexpozanti, agentii de turism, companii aeriene si autoritati locale, care au dat informatii turistilor interesati si au prezentat ofertele turistice pregatite special pentru vizitatorii germani de la Targul de Turism din Berlin.Ministerul Turismului a pus la dispozitie standul de la ITB, in suprafata de 239 de metri patrati, agentiilor si operatorilor economici din domeniul turismului interesati sa promoveze in Germania ofertele pentru tara noastra.Daca artistii au fost cei care i-au atras la standul Romaniei pe germani, cel mai important rol la ITB Berlin l-au avut turoperatorii, agentiile de turism, companiile aeriene si autoritatile locale care au prezentat oferta turistica a Romaniei", se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Turismului remis, duminica, AGERPRES.Conform institutiei, vizitatorii au venit in numar mare la standul Romaniei si datorita artistilor prezenti."Toti artistii care i-au atras pe berlinezi cu dansuri, cantece si mostre de maiestrie tipice tarii noastre au venit in sprijinul promovarii Romaniei fara a pretinde niciun fel de onorariu, in afara bucuriei de a pune umarul la imbunatatirea imaginii tarii noastre. In prima zi destinata publicului, ansamblul 'Romanasul' din Cluj a atras zeci de oameni la fiecare moment artistic prezentat la standul ministerului Turismului. Romania a profitat si de prezenta trupei 'The Humans', reprezentanta tarii noastre la Eurovision, care a sustinut un concert la ITB Berlin", mentioneaza sursa citata.Ministerul Turismului precizeaza ca publicul german a avut sansa de a juca sah cu un campion mondial gratie prezentei Mirunei Lehaci, romanca de 13 ani care este campioana mondiala la juniori.''La standul Romaniei, germanii pot lua parte si in ultima zi a targului la veritabile momente de sarbatoare datorita ansamblului Junii Sibiului care, la fel ca la Targul Romaniei, vor prezenta dansuri populare si traditii din toate regiunile istorice ale Romaniei. Mesterul popular Sebastian Paic sustine, de asemenea, ateliere de incondeiat oua'', precizeaza comunicatul.